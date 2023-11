La contessa Adelaide de Il Paradiso delle Signore tornerà nelle puntate in onda a dicembre. L'anticipazione è stata rilasciata proprio dalla sua interprete, Vanessa Gravina, ospite della trasmissione La vita in diretta su Rai 1. L'attrice, attualmente impegnata con il tour teatrale di "Testimone d'accusa", ha annunciato "clamorose novità", senza dare ulteriori dettagli.

Spoiler Il Paradiso delle signore, Vanessa Gravina: 'La contessa tornerà a dicembre'

A distanza di poche settimane dall'uscita di scena della contessa, è già arrivata la notizia del suo ritorno.

Come i telespettatori sanno, Adelaide è partita per Ginevra con l'intenzione di trasferirsi lì per il tempo necessario a costruire un rapporto con la figlia Odile, che fino a poco tempo prima credeva morta. Il pubblico ha assistito a quello che sembrava un addio, che è stato anche tanto doloroso per via del suo legame con Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Dopo la partenza del suo personaggio, Vanessa Gravina aveva rincuorato i telespettatori de Il Paradiso delle signore a inizio ottobre su Instagram affermando che la contessa sarebbe ritornata, senza specificare in quali puntate avrebbe rimesso piede a Milano.

Poi, questo giovedì 2 novembre, l'interprete milanese, ospite di Alberto Matano nella trasmissione di Rai 1 La vita in diretta, ha dato ulteriori dettagli sul suo rientro: "La contessa tornerà nelle puntate dei primi di dicembre".

Vanessa Gravina anticipa: 'La contessa tornerà con delle novità clamorose'

Vanessa Gravina, interprete di Adelaide di Sant'Erasmo, ha voluto regalare ai suoi fan un grande spoiler. Nel corso della sua presenza a La vita in diretta non ha soltanto annunciato il suo ritorno nelle puntate di dicembre. L'attrice ha anticipato che il suo personaggio tornerà "con delle novità clamorose e dei colpi di scena incredibili".

Dunque, il rientro della contessa porterà dei risvolti inaspettati che incideranno nella vita di alcuni personaggi. Uno di questi ultimi potrebbe essere Marcello, inevitabilmente coinvolto per via della sua relazione con la nobildonna milanese. Inoltre potrebbero esserci conseguenze anche sulla coppia formata da Flora Gentile (Lucrezia Massari) e Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) che, attualmente, è tornata a vivere nella villa della contessa. Inoltre è possibile ipotizzare che qualche novità possa riguardare anche Odile, la figlia ritrovata per la quale la contessa ha deciso di lasciare Milano e trasferirsi in Svizzera.