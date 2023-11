In Terra Amara Züleyha avrà un corteggiatore inaspettato: Fikret. Dopo tutti i dissidi iniziali, il ragazzo si innamorerà di lei. Le confesserà i suoi sentimenti, ma riceverà un due di picche, visto che la donna in realtà ama Mehmet.

Fikret si innamora di Züleyha

Dopo Müjgan, Fikret sembrerà mostrare un certo interesse per Betül, la figlia di Sermin che molto presto tornerà a Çukurova dopo essersi laureata a Parigi. I due saranno quasi vicini alle nozze, fino a quando dentro Fikret inizierà a nascere un sentimento ancora più forte, ma destinato a un'altra donna: Züleyha.

Fikret proverà anche a non considerare ciò che prova per la ragazza, anche perché c'è da ricordare una cosa: Züleyha è sempre la moglie di Demir, il suo fratellastro, nonostante ormai sia passato a miglior vita.

Çetin e Lütfiye provano a tenere Fikret lontano da Züleyha

A un certo punto Fikret si renderà conto che non può non considerare questi sentimenti e magari lasciarli nascosti in un cassetto, un giorno potrebbe pentirsi per non essersi dichiarato. Così parlerà con le sue persone più care: Çetin e Lütfiye.

Entrambi, però, saranno concordi su una cosa: forse sarebbe meglio che non dicesse nulla a Züleyha e che le cose rimanessero come sono.

Züleyha ha già capito che Fikret la ama

Fikret, però, non darà retta al loro consiglio e andrà dritto da Züleyha per confessarle ciò che sente, anche se sa che potrebbe prendere un due picche, visto che è a conoscenza del fatto che la donna sia innamorata di Mehmet, alias Hakan.

L'aspetterà proprio fuori da Villa Yaman e quando Züleyha se lo ritroverà davanti capirà che forse per Fikret è arrivato il momento di confessarle i suoi sentimenti. Proverà a evitare l'argomento, ma non ce la farà.

Züleyha non sa 'liquidare' Fikret

"A me non interessa se ci sono degli ostacoli insormontabili, Züleyha ti amo e ti voglio ogni giorno di più".

Züleyha non saprà come reagire, anche perché temerà che con qualsiasi gesto carino possa in qualche modo illuderlo. Proverà a guardarlo con uno sguardo rassicurante, ma in realtà sembrerà che provi solo pietà.

Fikret ovviamente ci rimarrà male e Züleyha proverà a recuperare terreno dicendogli che non vuole perderlo, perché la loro amicizia è molto importante.

Fikret non sopporta Mehmet vicino a Züleyha

Fikret avrà l'ennesima conferma del fatto che Züleyha ami Mehmet, e non potrà che alzare bandiera bianca e fare un passo indietro, però una cosa gliela vorrà dire: "Per me stai sbagliando a dare la tua fiducia a Mehmet, non è degno dei sentimenti che provi".

Züleyha, però, penserà a seguire il suo cuore e non le interesserà tanto ciò che le dirà Fikret, che se ne andrà via sconsolato e con il cuore a pezzi.