Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 8 di mercoledì 29 novembre rivelano una profonda frattura che si creerà tra Matilde e Tancredi. La signora Frigerio lascerà Villa Guarnieri, non potrà perdonare il marito dopo aver saputo che è il responsabile dell'incendio al mobilificio di famiglia. La donna si rifugerà da qualcuno, ma al momento la destinazione è sconosciuta.

Rottura tra Matilde e Tancredi

Per Matilde e Tancredi sembrerà non esserci nessuna possibilità. Dopo che la donna scoprirà che il marito era coinvolto nell'incendio al mobilificio di famiglia non riuscirà a perdonarlo.

Tancredi vivrà ore difficili dopo aver saputo dell'impossibilità di essere operato alla gamba lascerà l'ospedale andando contro il parere dei medici. Successivamente supplicherà la moglie di dargli un'altra possibilità nonostante i suoi grandi errori, ma lei non ce la farà. Matilde prenderà una decisione definitiva sul suo matrimonio lasciando Villa Guarnieri. Le trame non rivelano dove si recherà la donna ma non si esclude che scelga di andare da Vittorio, che è uno dei pochi di cui si fida. In alternativa potrebbe recarsi alla casa di Rapallo della famiglia Guarnieri mettendosi in contatto con Adelaide.

Agata confida i suoi problemi di famiglia a Roberto

La situazione di Agata, invece, farà preoccupare Roberto.

La ragazza confiderà al suo amico di essersi iscritta alla scuola di disegno nonostante la disapprovazione di Ciro e Concetta. A quel punto Landi penserà di aiutarla recandosi direttamente dei suoi. Roberto proverà a parlare con Ciro del grande talento della figlia, sperando di riuscire a convincerlo a dare il suo benestare alla carriera artistica di Agata.

Non ci sarà serenità neanche per Maria, che dovrà affrontare una giornata piuttosto complicata a causa di Vito.

Maria capisce che il suo accompagnatore è Matteo

Maria apprenderà dal suo fidanzato che a causa dei tanti impegni dovrà recarsi fuori Milano con un altro accompagnatore. La signorina Puglisi verrà a sapere che a sostituirlo sarà proprio Matteo e questo la metterà alquanto in imbarazzo dopo quello che c'è stato tra loro.

Le novità non finiscono qui, perché qualcuno rivelerà a Maria i veri sentimenti che Portelli prova per lei e questo cambierà i programmi all'ultimo momento. Non è ancora noto chi sarà a mettere in guardia Maria, ma oltre alla madre di Matteo, l'unico a conoscere i sentimenti di Portelli è Marcello.