Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 di mercoledì 15 novembre annunciano che Maria riceverà una velata minaccia da Mancino che le chiederà di portare i suoi saluti a Matteo. Quest'ultimo, spaventato, rivelerà a Marcello tutto quello che gli sta succedendo. Barbieri avrà una reazione negativa pensando che suo fratello gli ha mentito per settimane. Nel frattempo per Maria arriverà il momento di considerare il suo trasferimento in Australia, mentre Tancredi perderà il controllo vedendo sua moglie con Vittorio. Infine, Leonardo incontrerà Alfredo per caso in caffetteria e scoprirà che Irene lavora al grande magazzino.

Le minacce di Mancino torneranno a spaventare Matteo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 raccontano che Mancino non avrà nessuna intenzione di arrendersi e penserà di spaventare Matteo colpendo i suoi affetti. Lo strozzino incontrerà Maria e le chiederà di portare i suoi saluti a Matteo, come un velato avvertimento. L'episodio metterà in guarda Portelli che non esiterà a raccontare a Marcello tutto quello che sta passando. Barbieri non reagirà affatto bene, perché non potrà fare a meno di pensare che suo fratello gli ha mentito per settimane nonostante lui gli avesse chiesto più volte cosa non andasse.

Maria andrà verso un cambiamento importante per la sua vita

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di mercoledì 15 novembre vedrà al centro dei riflettori Maria alle prese con un'importante decisione da prendere.

La ragazza penserà seriamente al suo futuro con Vito e a differenza del passato inizierà a valutare l'idea di trasferirsi in Australia. Fino a poco tempo fa per la ragazza era impensabile lasciare l'Italia: sarà il suo bisogno di allontanarsi da Matteo a cambiare le sue prospettive per il futuro? Sarà tempo di riflessioni anche per Alfredo che incontrerà per caso l'affascinante Leonardo in Caffetteria.

Com'era intuibile tra i due ragazzi non nascerà una simpatia. Crespi, inoltre, riuscirà a scoprire che Irene Cipriani lavora al grande magazzino di Vittorio Conti.

Trame de Il Paradiso delle signore 8: Tancredi cederà alla gelosia e farà una sfuriata

Sarà una puntata movimentata anche per Tancredi che mercoledì 15 novembre assisterà all'ennesima scena che lo infastidirà.

L'uomo si troverà al circolo quando vedrà Matilde in confidenza con Vittorio. L'evidente complicità tra i due accecherà di gelosia Tancredi che questa volta non resterà a guardare com'era successo pochi giorni prima. L'uomo perderà il controllo e farà una sfuriata nel prestigioso club di Milano.