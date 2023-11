Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 annunciano che nella settimana dal 13 al 17 novembre Maria Puglisi sarà sempre più in bilico tra Milano e l'Australia e valuterà l'idea di lasciare l'Italia. Il fidanzato Vito Lamantia, tuttavia, cercherà un'altra soluzione proponendo di rilevare la Tessuti Colombo.

Nel frattempo Matteo sarà sempre più pressato da Mancino e per paura che il malvivente coinvolga Maria nei suoi piani si confiderà con Marcello. Tancredi, invece, farà una sfuriata di gelosia vedendo Vittorio con Matilde, mentre Flora sarà la nuova presidentessa e aspirerà a sposare Umberto.

Maria dovrà prendere una decisione importante

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 per la settimana dal 13 al 17 novembre raccontano che per Maria sarà un periodo di grandi riflessioni. Dopo l'arrivo di Vito la ragazza si renderà conto che dovrà prendere una decisione importante per il suo futuro. Se in un primo momento il trasferimento in Australia le era sembrato impossibile, la giovane Puglisi inizierà a pensare seriamente di lasciare l'Italia. La famiglia Puglisi ragionerà sul da farsi e valuterà i pro e i contro di una scelta così importante. Nel frattempo Vito studierà un modo per restare in Italia con la sua futura sposa e cercherà un'attività da rilevare.

Lamantia avrà una soluzione per restare a Milano

Le puntate de Il Paradiso delle signore 8 dal 13 al 17 novembre vedranno al centro dei riflettori il futuro di Vito e Maria. Lamantia verrà a sapere dei gravi problemi della Tessuti Colombo e avrà un'idea: rilevando la ditta potrebbe pensare ad una vita a Milano. Ezio e Gloria, tuttavia, preferiranno prima parlare con Matilde dell'eventuale cessione a Vito della loro azienda.

Nel frattempo, Matteo continuerà a essere vittima dei ricatti di Mancino. Marcello noterà nel fratello uno strano comportamento ma non riuscirà a capire cosa nasconde. Quando Mancino farà a Matteo il nome di Maria lo spaventerà molto e il ragazzo deciderà di parlarne con suo fratello.

Duro scontro tra Marcello e Matteo, Tancredi geloso

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 annunciano che nella settimana dal 13 al 17 novembre Matteo rivelerà a Marcello quello che gli sta accadendo. Barbieri avrà una reazione negativa di fronte al fatto che suo fratello gli ha mentito e ci sarà uno scontro tra loro. Matteo arriverà a pensare di lasciare il posto da contabile e sarà pronto alle dimissioni, ma Barbieri tornerà sui suoi passi e lo convincerà a restare. Le cose non saranno semplici neanche per Tancredi che vedrà per l'ennesima volta sua moglie in compagnia di Vittorio. Questa volta Di Sant'Erasmo perderà la pazienza e farà una sfuriata di gelosia in un evento al Circolo.

Al prestigioso club, inoltre ci saranno le elezioni per la presidentessa e ad avere la meglio su Fiorenza sarà Flora. La donna sarà al settimo cielo e penserà al suo prossimo obiettivo: sposare Umberto.