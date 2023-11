Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore vedono Vittorio dichiarare il suo amore a Matilde, stanco di reprimere i suoi sentimenti. Nella puntata del 6 dicembre Conti le farà recapitare un regalo molto particolare, sperando di farsi perdonare per averle nascosto la verità su Tancredi. Intanto, Vito pensa a come fare la proposta di matrimonio a Maria, ignaro del fatto che Matteo sia innamorato di lei.

Marcello invece incontra di nuovo la ragazza misteriosa con la quale ha avuto un battibecco e si interroga sulla sua identità. Sarà Salvo a intuire chi possa essere davvero la giovane donna.

Matilde, alla luce della dichiarazione inaspettata di Vittorio, prende una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Vittorio dice a Matilde che la ama

La situazione di Matilde non è semplice, ora che ha scoperto la verità su Tancredi e non solo. Sant'Erasmo l'ha supplicata di perdonarlo ma non è servito a nulla, visto che se ne è andata da Villa Guarnieri e dalla sua vita.

Matilde soffre anche per la delusione di Vittorio, che le ha nascosto di essere al corrente di ciò che successe al mobilificio tanti anni fa. Si sente tradita dai due uomini più importanti per lei e non ha alcuna intenzione di perdonarli.

Vittorio non vuole perdere Matilde e le fa recapitare un regalo molto particolare, sperando di toccare le corde giuste.

Sarà l'occasione per Conti di dichiararle il suo amore, ora che Tancredi è un ricordo lontano.

Salvo crede di aver capito l'identità della ragazza misteriosa

Marcello ha incrociato una ragazza con la quale ha avuto un piccolo battibecco e continua a pensare a quello strano scambio di battute.

Come sempre, Barbieri si confida con Salvo, raccontandogli l'accaduto.

Il giovane Amato capisce chi potrebbe essere quella ragazza misteriosa e lo fa presente a Marcello, che reagisce con incredulità.

Intanto, Tancredi prova a convincere Flora a dargli una mano per farsi perdonare da Matilde, ma Gentile non lo appoggia. Sant'Erasmo comincia a realizzare di aver perso per sempre sua moglie.

Matilde chiamata a prendere una decisione inaspettata sul suo futuro

Nella puntata del 6 dicembre in onda su Rai 1 Vito è deciso a fare la proposta di matrimonio a Maria e lo vuole fare in grande stile, facendole capire che non è il ragazzo così impostato e metodico che ha imparato a conoscere.

Per mettere a punto la sua idea, Vito chiede l'aiuto all'intero staff del Paradiso delle signore, certo che Maria resterà senza parole.

Vittorio ha dichiarato il suo amore a Matilde, stanco di mettere a tacere i suoi sentimenti. Matilde però è chiamata a prendere una decisione che cambierà per sempre la sua vita.