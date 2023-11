In occasione del giorno del Ringraziamento i concorrenti del Grande Fratello hanno dovuto scrivere una lettera per un loro coinquilino. Giuseppe Garibaldi ha deciso di scrivere a Beatrice Luzzi per ringraziarla di averlo fatto crescere e maturare in alcuni suoi atteggiamenti. Inoltre il 30enne ha precisato che nonostante i litigi, il bene provato non deve mai terminare.

Le dichiarazioni di Giuseppe

Durante la cena Giuseppe Garibaldi si è alzato in piedi e ha letto la lettera indirizzata a Beatrice Luzzi, spiegando di volerla ringraziare in modo particolare perché nonostante i suo errori lei è sempre pronta a perdonarlo.

Poi il 30enne ha riferito che Luzzi per lui è stata un'insegnante di vita, perché lo ha aiutato ad affrontare determinate situazioni: "Volente o nolente hai allargato in me quella personalità di uomo che mancava".

Infine Giuseppe Garibaldi ha affermato: "Le parole, discussioni e litigi vanno e vengono, ma l’importante è il bene che abbiamo dentro che deve rimanere".

La reazione di Beatrice

Terminata la lettura di tutte le lettere, Giuseppe Garibaldi è andato in veranda con Letizia Petris per fumare una sigaretta e mettere da parte la tensione legata alla lettera. Successivamente è stato raggiunto da Beatrice Luzzi e i due si sono stretti in un lungo abbraccio.

Beatrice è rimasta spiazzata per le parole del coinquilino, perché finalmente potrebbe avere compreso i suoi consigli.

Al momento non è dato sapere se questo sia un nuovo inizio per i "Beabaldi" (nome utilizzato dai fan di Beatrice Luzzi e Garibaldi). Tuttavia i due potrebbero almeno gettare le basi per intraprendere un nuovo rapporto amichevole. Durante la conoscenza Beatrice Luzzi ha più volte rimproverato a Garibaldi di raccontare i fatti propri agli altri concorrenti.

Inoltre nell'ultimo periodo ha sostenuto che il 30enne si sia avvicinato a lei per strategia.

Giuseppe Garibaldi vorrebbe tornare con Luzzi

Fiordaliso vedendo un velo di malinconia sul volto di Giuseppe Garibaldi ha deciso di farlo sfogare. La cantante ha chiesto al coinquilino se il suo stato d'animo dipendesse dalla rottura con Beatrice Luzzi.

Successivamente ha invitato il 30enne ad effettuare un primo passo verso la riconciliazione: "Se ti piace dillo, al massimo ti becchi un no". A quel punto il giovane ha ammesso di nutrire un forte interesse nei confronti di Luzzi, ma ha paura ad aprire il suo cuore. Dunque Giuseppe Garibaldi ha ammesso: "Io non vedo l'ora di vederla al mattino quando mi sveglio". A quel punto Fiordaliso ha spronato il coinquilino e ha fatto notare che nella vita bisogna sempre tentare anziché rimanere col rimpianto.