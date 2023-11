Molto presto in Terra Amara Demir e Züleyha vivranno la loro luna di miele. Lui la porterà in vacanza, occasione in cui le regalerà un solitario, quello che le avrebbe voluto donare durante la proposta di nozze. I due vivranno dentro un sogno e il ritrovarsi farà scattare la scintilla della passione: infatti Demir e Züleyha trascorreranno romanticamente una sorta di prima notte di nozze.

Demir porta Züleyha in luna di miele

Demir dimenticherà definitivamente la storia con Ümit e vorrà viversi appieno l'amore con Züleyha, che ha aspettato per anni.

Per celebrare questo ritorno di fiamma porterà la moglie in vacanza al mare. Lasceranno Adnan e Leyla a Sevda, che con il personale di servizio si prenderà cura di loro.

Demir preparerà tante sorprese per la sua mogliettina a cominciare da una cenetta romantica.

Demir fa una proposta speciale a Züleyha

Demir e Züleyha ceneranno romanticamente insieme, accompagnati solamente dal soave suono di un violino. Lui ammetterà di sentirsi in colpa per tutto quello che le ha fatto passare, ma ora che si sono ritrovati ha intenzione di fare le cose seriamente. Sarà per questo che Demir vorrà farle una proposta molto importante.

Lui e Züleyha sono legalmente sposati, ma anche sei ai tempi lui era già innamorato di lei, non si può dire la stessa cosa di Züleyha.

I fan di vecchia data della serie ricordano che è stata Hünkar a obbligare la ragazza a sposare il figlio, perché sapeva che era incinta e voleva un erede per il suo Demir, in quanto il giovane era convinto di essere sterile. Per tutte queste vicissitudini Demir farà una proposta speciale a Züleyha.

Demir e Züleyha si ritrovano a vivere la loro 'prima notte' in luna di miele

Visto che non le ha potuto fare la proposta di nozze, Demir donerà a Züleyha un solitario, quello che le avrebbe voluto dare già molto tempo prima. La loro vacanza si trasformerà in una sorta di viaggio e nozze: infatti quella stessa sera si ritroveranno a vivere una sorta di "prima notte".

Demir farà preparare la loro camera da letto con tanto di candele e petali di rosa. Sarà estasiato per questa serata passata con l'amore della sua vita: "Vorrei che questo momento non finisse mai".

I due si ritireranno in camera e avranno modo di trascorrere tutta la notte insieme. "Mi sembra di vivere un sogno, non vorrei svegliarmi mai", sussurrerà dolcemente Demir alla sua Züleyha, dando inizio così alla loro favola d'amore. Il loro futuro sembrerà più roseo che mai, ma la ragazza non potrà immaginare che presto dovrà affrontare un incubo: non solo scoprirà che Demir l'ha tradita con Ümit, ma anche che quest'ultima aspetta un figlio da lui.