Nei nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle signore, in onda alle 16 circa su Rai 1 dal 20 al 24 novembre 2023, Tancredi verrà investito da un'auto durante discussione con Vittorio.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'incarico che Vittorio assegnerà a Marcello, sui piani organizzati da Umberto per ostacolare quest'ultimo, sulla sorpresa di Maria per Vito, sulle minacce di Vittorio a Tancredi, sul corso di disegno di Agata e sul secondo lavoro di Alfredo.

Marcello salva la campagna pubblicitaria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore segnalano che Marcello soffrirà moltissimo per la sua esclusione dagli affari del Paradiso e chiederà aiuto a Matteo.

Non riuscendo a risolvere il problema, l'Amato si rivolgerà direttamente a Vittorio che gli offrirà una scrivania in ufficio e la gestione di una campagna pubblicitaria del negozio. Umberto lo verrà a sapere e tenterà di mettere in tutti i modi i bastoni fra le ruote al suo rivale. Matteo si renderà conto delle macchinazioni del Guarneri e si offrirà di aiutare Marcello, salvando la campagna pubblicitaria. Vito inizierà a pianificare la gestione della sua nuova fabbrica, felice di riuscire a realizzare il progetto che era di Matilde e di suo padre. Più tardi, l'uomo chiederà un grosso aiuto a Matteo che si troverà in enorme difficoltà a causa dei sentimenti che prova per Maria. Quest'ultima creerà un bellissimo abito, per il lancio della collezione natalizia del negozio, che susciterà un grandissimo entusiasmo.

Per festeggiare i traguardi raggiunti da Vito, Maria deciderà di organizzargli una sorpresa a casa con l'approvazione delle altre coinquiline.

Umberto scopre la verità sul mobilificio

Tancredi si convincerà di poter risolvere la crisi con la moglie fino a quando non incontrerà Vittorio che lo informerà di essere in possesso di un dossier che prova la sua colpevolezza nell'incendio del mobilificio Frigerio.

Non sapendo cosa fare, l'uomo si rivolgerà ad Umberto, ammettendo di fronte a lui la sua colpevolezza. Più tardi, Tancredi si scontrerà duramente con Vittorio, finendo per essere investito da un'automobile. Dopo essere stato ricoverato in ospedale privo di conoscenza, le condizioni dell'uomo miglioreranno improvvisamente. L'incidente di Tancredi lascerà molto scosso Vittorio che deciderà di andare a fargli visita.

Poco prima che Conti gli assicuri di volersi allontanare da Matilde, Sant'Erasmo lo sorprenderà con un gesto che cambierà le sorti della sua relazione con la moglie.

Delia chiederà a Roberto di convincere Agata a frequentare una scuola di disegno. Più tardi, la giovane chiederà al padre il permesso di iscriversi a un corso ma Ciro sarà contrario. Clara scoprirà che Alfredo ha un secondo lavoro, ma quest'ultimo gli chiederà di non rivelare nulla a Irene.