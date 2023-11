Durante gli appuntamenti di Tempesta d'amore, che andranno in onda alle 19:50 circa su Rete 4 dal 19 al 25 novembre 2023, Ariane troverà un nuovo stratagemma per uscire dal carcere e farsi condurre in ospedale.

Le vicende di questa settimana saranno incentrate in particolare sull'intuizione di Shirin, sulla confessione di Michael a Rosalie, sulle convinzioni di Raphael, sulla gelosia di Erik nei confronti di Yvonne, sulla scoperta di Constanze e sul servizio fotografico di Gerry.

Raphael non vuole lasciare Rosalie

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Shirin intuirà che c'è qualcosa di più fra Josie e Paul e chiederà spiegazioni all'amica, che sarà costretta a raccontarle la verità.

A quel punto, Ceylan dovrà decidere se mantenere il segreto della Klee o raccontare ogni cosa al fidanzato Henning. Nel frattempo, Michael si arrabbierà moltissimo quando sorprenderà Rosalie durante un picnic con Raphael. Dopo aver sentito i rimproveri del fidanzato, Engel giustificherà le sue azioni, rinfacciandogli di averlo visto mentre cercava di baciare Carolin. A quel punto, Michael non potrà fare altro che ammettere di provare dei sentimenti per l'amica. Sconvolta, Rosalie cercherà conforto fra le braccia di Raphael.

Disperato per aver spezzato il cuore della Engel, Michael le proporrà di fare un viaggio insieme per recuperare il loro rapporto. La donna però gli farà una confessione che lo spingerà a chiedere a Raphael di stare lontano da lei.

Il giovane, tuttavia, continuerà ad essere convinto che lui e Rosalie siano destinati a stare insieme.

Shirin aiuta Gerry per il servizio fotografico

Erik dichiarerà il suo amore ad Yvonne che però non crederà alle sue parole. Triste, Vogt deciderà di dimenticare Klee fino a quando non la vedrà insieme a Christoph. In quel momento ogni suo proposito svanirà e si lascerà trasportare dalla gelosia.

La convivenza nella baita di Max e Vanessa andrà avanti tranquillamente fino a quando non ci saranno delle infiltrazioni di acqua dal tetto.

Constanze chiederà a Josie di cucinare una torta con dedica per fare una sorpresa a Paul. La giovane Klee però si lascerà trasportare dai suoi sentimenti e scriverà per sbaglio il suo nome nella dedica.

Resasi conto dell'errore, Josie distruggerà la torta. Insospettita, però, Constanze andrà a cercare i resti del dolce, scoprendo tutta la verità.

Werner chiederà ad Erik di andare a trovare Ariane in carcere per scoprire informazioni sui nuovi proprietari del Furstenhof. Ariane accetterà di vedere l'ex solo a patto che quest'ultimo le porti in prigione una Bibbia di sua proprietà. Erik acconsentirà alla richiesta e incontrerà la dark lady. Dopo il colloquio, Ariane tirerà fuori dalla Bibbia una pillola che era nascosta in essa e la ingoierà. Dopo aver avuto un collasso verrà condotta in condizioni disperate in ospedale. Nessuno sa che la dark lady in realtà ha assunto un veleno di cui ha anche l'antidoto.

Shirin verrà incaricata di truccare Gerry e la modella per il servizio fotografico. Dopo il forfait di quest'ultima Gerry proporrà la Ceylan per sostituirla.