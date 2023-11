Lara Martinelli, nelle prossime puntate di Un posto al sole, soffrirà la sua permanenza in carcere anche e soprattutto a motivo della presenza di Gabriela Serbillo. Le vicende di questa settimana saranno incentrate anche sui diverbi fra Riccardo e Rossella, sull'arrivo di Isabella a Napoli, sui preparativi per le nozze, sulla preoccupazione di Marina per il rilascio di Lara, sullo sconforto di Ida e Nunzio e sui problemi coniugali di Mariella e Guido.

Silvia non sopporta Isabella

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Riccardo e Rossella finiranno per scontrarsi nuovamente sul posto di lavoro.

La situazione migliorerà leggermente quando arriverà a Napoli la madre del medico, Isabella. La donna riuscirà a trovare un feeling immediato con la sua futura nuora e con Michele. Il rapporto, invece, non sarà così idilliaco con Silvia che mal sopporterà lo scompiglio portato da Isabella nell'organizzazione dei preparativi per il matrimonio imminente di Riccardo e Rossella. Dopo una breve visita però, la madre di Riccardo deciderà di lasciare nuovamente la città con la promessa di voler essere più presente nella vita del figlio. Riccardo ascolterà le parole della madre, non sapendo, però, se crederci o meno. Intanto, una donna misteriosa farà il suo ingresso al Caffé Vulcano, portando scompiglio e curiosità fra tutti i presenti.

Roberto Ferri teme il ritorno di Lara

Marina Giordano e Roberto Ferri saranno sempre più preoccupati per l'imminente scarcerazione di Lara. Nel frattempo, quest'ultima temerà sempre di più per la sua incolumità in prigione, dopo essere caduta inconsapevolmente nella rete di Gabriela Serbillo. Non sapendo cosa stia succedendo in carcere, Roberto si farà prendere dal panico, temendo che il suo piano possa fallire.

Marina tenterà di rassicurarlo, non sapendo che il destino sembra essere già dalla loro parte. Alberto tenterà di trovare un modo per chiedere l'affidamento esclusivo del figlio Federico, mentre Clara confiderà a Rosa di provare dei sentimenti per Eduardo. Ida affronterà un momento di profondo sconforto, trovando in Diego una spalla su cui piangere.

Nunzio non riuscirà più a nascondere i sentimenti che prova per Rossella. Il periodo negativo attraversato dal giovane peggiorerà quando riceverà un'amara sorpresa anche da Diana.

Viola ed Eugenio decideranno di informare Antonio in merito alla loro separazione. Filippo inizierà a cercare un nuovo speaker radiofonico da affiancare a Michele nel corso della sua trasmissione di punta. Mariella e Guido finiranno per discutere animatamente a causa di un piccolo incidente subito da Lollo a scuola.