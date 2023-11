Sono passati circa due giorni da quando Perla Vatiero è entrata nella casa del Grande Fratello ma sono già diversi gli spunti di discussione che ha regalato ai fan del suo amore con Mirko. Anche il ragazzo ha parlato molto dell'ex fidanzata, spiegando che non le sarà mai indifferente e che la loro storia è stata come un matrimonio senza anello. Per ora i due ex di Temptation Island si stuzzicano e giocano ma non c'è ancora stato quel riavvicinamento che molti spettatori si aspettavano.

Le parole di Mirko riguardo a Perla

La sera del 17 novembre Mirko ha ripercorso con la mente la storia con Perla. Chiacchierando con Ciro sulle prime ore da concorrente di Perla, il giovane si è lasciando andare ai ricordi e a riflessioni nostalgiche su quello che sono stati l'uno per l'altra fino alla scorsa estate, quando si sono detti addio davanti al falò di Temptation Island.

A Ciro Petrone, che aveva notato quanto sia cambiato da quando la sua ex è entrata nella casa del GF, Brunetti ha detto: "Lei è donna, lo è sempre stata e poi è la persona più leale che conosco". "Ora la vedo anche matura e l'altra volta ho pianto proprio perché è stata una liberazione vederla serena", ha aggiunto l'imprenditore tra le mura di Cinecittà.

Crescono le speranze del pubblico del GF per un ritorno di fiamma

"Perla non mi sarà mai indifferente, neanche tra 10 anni", ha proseguito Mirko nello sfogo che ha emozionato molti fan del GF la sera del 17 novembre. Poi ha ribadito che la storia con la giovane Vatiero è stata profonda e importante, tanto che potrebbe essere paragonata ad un matrimonio senza l'anello.

"Lei era tutto il mondo per me e io tutto il mondo per lei", ha aggiunto il concorrente.

L'esperienza tra le mura di Cinecittà potrebbe riavvicinare i due che sono entrati nel cuore del pubblico partecipando all'ultima edizione di Temptation Island, il programma che è stato "fatale" al loro rapporto d'amore.

Molti spettatori stanno già notando sguardi di complicità, risate d'imbarazzo e timidi tentativi di avvicinamento tra Mirko e Perla, anche se lui sembra ancora molto frenato dal pensiero di Greta e di come potrebbe reagire vedendolo sotto lo stesso tetto con la sua ex fidanzata.

Attesa per la prossima puntata del Grande Fratello

Complici le intercessioni di Ciro, inoltre, Mirko e Perla stanno iniziando a confrontarsi anche su ciò che li ha portati a lasciarsi qualche mese fa. La ragazza, in particolare, ha ammesso di essersi ripresa solo di recente dalla delusione per come è andata a finire la relazione, anzi ha confidato ad Angelica di aver vissuto in periodo di profonda crisi.

Perla ha raccontato di essersi avvicinata a Igor Zeetti solo per cercare di non pensare a quello che è successo con Brunetti, ma quando questa frequentazione è finita lei ha iniziato a metabolizzare la rottura e ha avuto un crollo.

Nella prossima puntata del GF si parlerà sicuramente di questa "coppia" e di come stanno andando i primi giorni di convivenza all'interno della casa.