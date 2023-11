Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 8 di dicembre Tancredi potrebbe finire in carcere per via del suo coinvolgimento nell'incendio al mobilificio della famiglia di Matilde. Le sue colpe sono contenute nel dossier in mano a Diletta e la verità rischierà di venire a galla.

In vista delle vacanze natalizie in arrivo anche nel grande magazzino non si esclude anche un possibile rientro in scena di Agnese, magari pronta a riaffacciarsi in città per passare il periodo delle feste in compagnia di Armando e dei suoi familiari.

Tancredi si ritrova nei guai per le sue bugie sull'incendio al mobilificio

Le bugie di Tancredi sulla notte dell'incendio al mobilificio hanno le ore contate dopo che Vittorio è entrato in possesso del dossier redatto da Diletta, dove è stata fatta chiarezza su quanto è accaduto.

Sant'Erasmo è responsabile di quanto è successo, ma ha sempre fatto il furbo e ha tenuto la moglie Matilde all'oscuro della verità dei fatti.

Vittorio non si darà per vinto e vorrà che la verità venga a galla, per questo Tancredi potrebbe ritrovarsi messo con le spalle al muro.

Tancredi rischia di finire in carcere nelle nuove puntate

Il sospetto è che Matilde possa entrare in possesso di quei documenti che attestano la colpevolezza del marito, e a quel punto costringerlo a prendersi le sue responsabilità e a pagare per il male che ha fatto alla sua famiglia.

Per Sant'Erasmo potrebbero aprirsi le porte del carcere, costretto a scontare la pena per il crimine che ha commesso.

In tal caso perderebbe per sempre anche la moglie, che dopo questa amara verità difficilmente accetterebbe di stargli accanto.

Tra i colpi di scena delle prossime puntate si ipotizza anche il ritorno in scena di Agnese.

Agnese potrebbe tornare da Armando nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 8

Agnese si è trasferita a Londra per intraprendere un nuovo percorso della sua vita professionale, pur soffrendo per la distanza dai suoi cari e dal suo amato Armando.

I due stanno portando avanti una relazione a distanza, ma nel corso del periodo natalizio non si esclude che la donna possa fare una sorpresa al capo magazziniere.

Dopo un lungo periodo di assenza l'ormai ex sarta del negozio di Vittorio Conti potrebbe sentire l'esigenza di tornare a Milano per qualche giorno, così da poter recuperare il tempo perso con il suo amato e passare insieme le feste di Natale.

Un ritorno che non passerebbe inosservato e che sicuramente sarebbe accolto con grande gioia anche da Salvatore, dato che avrebbe la possibilità si mostrare alla sua mamma la nuova Caffetteria Amato.