Le anticipazioni dei nuovi episodi dal 13 al 17 novembre raccontano che Tancredi si troverà in una posizione scomoda, dopo che Fiorenza penserà bene di fare il doppio gioco. Gramini non manterrà la parola data e si presenterà a sorpresa davanti a Vittorio, che cosa ha in mente?

Intanto, Maria è in balia delle decisioni non solo di Vito, ma anche della sua famiglia. Tutti vorrebbero decidere per lei mettendola in difficoltà. I suoi pensieri sono per Matteo, inutile negarlo.

Sofferenze sentimentali anche per Flora che freme per sposare Umberto. Tuttavia, il commendatore continua a tentennare, facendole sospettare che nel suo cuore ci sia ancora posto per la contessa Adelaide.

Tancredi trema per colpa di Fiorenza

Ezio e Gloria sono più uniti che mai e stanno facendo di tutto per preservare la Tessuti Colombo, consapevoli delle difficoltà ma anche certi dell'aiuto offerto da Matilde. Tuttavia, sono rimasti spiazzati dalla proposta di Fiorenza di acquistare la loro attività. Anche se non vorrebbero, la prospettiva di un fallimento li spaventa.

Fiorenza continuerà a pressare i Colombo. Dopo essersi incontrata con Tancredi gli chiede un grosso favore: non può dire di no, dato che si è messa in gioco per lui facendogli da prestanome.

La situazione si ribalterà quando Tancredi pregherà Fiorenza di non fare parola con nessuno in merito al loro accordo. La controversa Gramini, però, si presenterà davanti a Vittorio, per quale motivo?

Evidentemente Fiorenza farà il doppio gioco per un suo tornaconto personale.

Maria nelle mani di Vito e della sua famiglia

Vito è tornato dall'Australia e, pur essendo felice di aver ritrovato Maria, la trova fredda e scostante. I suoi pensieri sono per Matteo, anche se fatica ad ammetterlo. Sarà proprio Vito, nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 novembre, a fare una proposta molto importante a Maria.

La famiglia Puglisi, riunita intorno al tavolo, parlerà del futuro di Maria, senza considerare il parere e il desiderio della diretta interessata, circostanza che la metterà ancora di più in difficoltà.

Se Maria partisse per l'Australia significherebbe perdere tutto ciò che ha costruito a Milano e non rivedere più le persone a lei care.

Un sacrificio per cui ne vale davvero la pena?

Flora freme per sposare Umberto Guarnieri

Marcello sarà ancora scosso dall'incontro con Adelaide e avrà anche al fratello a cui pensare: dopo essersi accorto che non porta più il prezioso orologio, capirà che si trova ancora nei guai.

Intanto, Flora diventerà vicepresidentessa del Circolo. Un traguardo importante, anche se il suo obiettivo principale è quello di sposare Umberto. Peccato che Guarnieri tentenni, forse non così convinto di aver dimenticato per sempre Adelaide, sua croce e delizia.