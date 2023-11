In Terra Amara l'amore tra Demir e Züleyha vive di alti e bassi, e prossimamente i due saranno in procinto di lasciarsi. Züleyha scoprirà della promessa di divorzio che Demir ha fatto Ümit, per questo confermerà al marito la sua intenzione di avviare le pratica. Scelta che manderà Demir in tilt e la sua impulsività lo porterà a prendere una decisione estrema: togliersi la vita.

Züleyha vuole divorziare da Demir

Nelle puntate di Terra amara attualmente in onda Demir ha messo la parola fine alla sua storia clandestina con Ümit. Vuole solo stare con Züleyha e costruire un futuro solido con lei.

Ümit però non si dimenticherà tutte le promesse che le ha fatto, come il fatto che avrebbe divorziato dalla moglie solo per stare con lei, e dentro di sé si convincerà, anche in maniera ossessiva, che Demir la ami per questo insisterà per avvicinarsi a lui.

Demir si avvalerà anche del contributo dei suoi collaboratori per tenerla lontana, ma un giorno una conversazione con la sua ex amante verrà udita anche da Züleyha. Verrà a conoscenza che Demir aveva promesso a Ümit che avrebbe divorziato da lei pur di proseguire la loro storia. Stanca di essere presa in giro, Züleyha andrà dal marito e si dirà disposta a divorziare: "Vivremo nella stessa casa, ma come due estranei".

Demir disperato per la fine della storia con Züleyha

Demir sarà disperato e in più dovrà affrontare le continue telefonate di Ümit. Stanco della situazione prenderà la pistola e correrà nell'albergo in cui alloggia la sua ex amante. Züleyha, di nascosto, sentirà la telefonata e si deciderà a seguire Demir, temendo che possa compiere un gesto inconsulto.

Demir arriverà nell'albergo e salirà nella stanza di Ümit. La guarderà dritta negli occhi e le ribadirà per l'ennesima volta che lui ama solamente sua moglie: "Se avessi immaginato che Züleyha si potesse innamorare di me non l'avrei mai tradita".

Demir pronto a togliersi la vita per amore di Züleyha

Demir si convincerà di un fatto: solo lui è la causa di tutto il dolore che ha provato la moglie, quindi l'unica cosa che può fare è togliersi la vita.

"Senza mia moglie non voglio vivere", ribadirà a Ümit e aggiungendo che prima di togliersi la vita ucciderà anche lei, visto che nemmeno lei per la situazione che c'è stata "merita di vivere".

Demir sarà pronto a compiere un gesto impulsivo ma Züleyha, anche lei giunta nell'albergo, sarà pronta a bloccarlo. Entrerà nella stanza, ma lui appena la vedrà si punterà la pistola alla tempia: "Non voglio più vivere Züleyha, io non ce la faccio a stare senza te".

La ragazza capirà che il marito è sinceramente pentito, così gli farà posare la pistola e gli prometterà che tra loro non ci sarà nessun divorzio. Tutto davanti agli occhi di Ümit, che ovviamente soffrirà nel vederli nuovamente vicini.