L'appuntamento con Terra Amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni annunciano che per Demir e Zuleyha presto arriveranno dei problemi da affrontare. Yaman verrà accusato del tentato omicidio di Umit, che verrà ritrovata priva di sensi dopo una caduta dalle scale. Tutti gli indizi sembreranno giocare a sfavore di Demir, che è innocente: si è recato dalla dottoressa per chiederle di non farsi più vedere, ma non le ha fatto del male. Nessuno saprà che l'incidente di Umit è avvenuto dopo, mentre discuteva con Fikret che ha preferito lasciarla in gravi condizioni e scappare via.

Zuleyha sarà dalla parte di suo marito, ma l'avvocato non le lascerà molte speranze.

Il pesante litigio tra Umit e Demir

In Terra amara presto si assisterà all'arresto di Demir. Tutto avrà inizio quando Yaman verrà a sapere da Fekeli che Umit e Fikret erano d'accordo per distruggere il suo matrimonio con Zuleyha. In preda alla rabbia Demir si recherà a casa di Umit e litigherà pesantemente con lei, urlandole di sparire per sempre dalla sua vita e da Cukurova. L'uomo andrà via furioso, ma non sfiorerà Umit neanche con un dito. Subito dopo, però, arriverà Fikret, che prenderà le sue cose pronto a partire con Mujgan per voltare definitivamente pagina e abbandonare il suo progetto contro Demir.

L'addio di Fikret fa disperare Umit

Fikret dirà addio a Umit per lasciarsi definitivamente alle spalle il passato. La dottoressa non prenderà bene questa decisione e discuterà con il suo ex complice, provando disperatamente a impedirgli di partire con delle spinte. Durante lo scontro Umit perderà l'equilibrio e cadrà dalle scale, procurandosi delle ferite e perdendo i sensi.

Fikret fuggirà lasciando la dottoressa in gravi condizioni. Quando Umit verrà ritrovata, la polizia indagherà sul perché di quella caduta e Demir si troverà nei guai.

Zuleyha in pena per il marito, incolpato di tentato omicidio

Demir sarà il principale sospettato per il tentato omicidio di Umit. Ci sarà un impiegato della villa che affermerà di aver visto Yaman recarsi a casa di Umit furioso, e di aver sentito urla e rumori.

La polizia interrogherà Demir, che non si sottrarrà alle domande e confermerà di essere andato dalla dottoressa e di aver avuto una discussione con lei. L'uomo spiegherà di essere arrabbiato con Umit per aver scoperto che era complice di Fikret per distruggere la sua vita, ma ribadirà di non averle torto un capello. La polizia, oltre alla testimonianza dell'impiegato, avrà contro Demir anche le sue impronte digitali, rilevate su alcuni oggetti rotti. Zuleyha sarà in pena per il marito e l'avvocato non sarà rassicurante. Il legale farà presente alla moglie di Demir che senza testimoni o prove sarà molto difficile per lui uscire dal carcere.