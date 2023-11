Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, per ciò che concerne la puntata di mercoledì 15 novembre, raccontano che Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), esausto dalle continue vessazioni di Renato Mancino, deciderà di raccontare al fratellastro Marcello Barbieri (Pietro Masotti) di essersi indebitato e che per tale motivo anche Maria corre il rischio di avere dei problemi a causa dello strozzino. Intanto proprio Maria penserà di trasferirsi in Australia con Vito. Alfredo Perico (Gabriele Anagni) e Leonardo Crespi si incroceranno al Gran Caffè Amato e tra i due non ci sarà una grande simpatia reciproca.

Leonardo scoprirà che Irene Cipriani (Francesca Del Fa) lavora come capo commessa al Paradiso. Tancredi Di Sant'Erasmo (Flavio Parenti) darà di matto dopo aver visto la grande sintonia tra Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Maria pensa per la prima volta di trasferirsi con Vito in Australia

Maria Puglisi (Chiara Russo) sembrerà prendere seriamente in considerazione la proposta che l'è stata avanzata dal partner Vito Lamantia (Elia Tedesco): trasferirsi insieme a lui in pianta stabile in Australia.

Proprio quando nella mente della ragazza ventilerà questa possibilità, si ritroverà a fare uno spiacevole incontro con Renato Mancino. Lo strozzino non perderà occasione per darle una sorta di avvertimento, dicendole di salutargli Matteo.

Puglisi racconterà quanto successo a Portelli, il quale temerà che l'aguzzino possa farle del male. Dovrà trovare il prima possibile una soluzione per non permettere allo strozzino di farle in qualche modo del male.

Tancredi perde il controllo dopo aver visto il feeling tra Vittorio e Matilde

Matteo non riuscirà a sopportare il peso dei debiti e delle vessazioni di Renato, ancor di più da quando Mancino sta alzando il tiro minacciando anche Maria.

Prenderà il coraggio a quattro mani e deciderà di vuotare il sacco con Marcello, così racconterà al fratellastro dei suoi debiti, dell'aguzzino e del rischio che corre la giovane Puglisi dopo le minacce ricevute.

Al Gran Caffè Amato, inoltre, ci sarà il fortuito incontro tra Leonardo e Alfredo coi due ragazzi che non sembreranno mostrare della reciproca simpatia.

Crespi scoprirà che Irene lavora come capo commessa a Il Paradiso delle Signore.

Tancredi osserverà nuovamente una scena di grande feeling tra la moglie Matilde e Vittorio, ma a differenza dell'ultima volta perderà il controllo.