Come annunciano le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 novembre de La Promessa Jana andrà a lavorare per un po' di tempo dai duchi De Los Infantes. Sarà Jimena a spedirla dai suoi genitori, anche perché vorrà allontanarla da Manuel. Quest'ultimo, invece, andrà da Jana prima della sua partenza e le rivelerà i sentimenti che prova per lei.

Candela tornerà al palazzo dopo una breve assenza e sembrerà non esserci nessuna possibilità di ricucire il rapporto con Simona. Le due si sono allontanate dopo che Candela ha scoperto che il marito di Simona ha ucciso il suo Custodio.

La grande amicizia tra Simona e Candela sembra finita per sempre

Dopo aver saputo che il marito di Simona ha ucciso il suo amato Custodio, Candela non riuscirà a restare al Palazzo e sentirà il bisogno di allontanarsi per un po'. Lope e Simona parleranno con Pia dell'assenza della loro collega e chiederanno il suo aiuto per risolvere la situazione con Petra e Gregorio. Candela verrà sostituita temporaneamente da Teresa, ma non sarà assente per molto tempo. Dopo due giorni la donna tornerà, ma chiuderà per sempre i suoi rapporti con Simona. Candela, inoltre, dirà a don Gregorio di non aver avuto nessun problema di salute come gli avevano riferito i colleghi.

Ancora scontri tra Catalina e Jimena: Manuel al centro delle discussioni

In primo piano tornerà anche Jimena, che continuerà a tramare alle spalle del marito. Si scontrerà con Catalina, rimproverandole il fatto di aver ricostruito l'aereo di Manuel nonostante gli sia stato vietato di riprendere a volare. Successivamente Jimena racconterà tutto a Cruz, sperando che la marchesa la aiuti ad allontanare definitivamente il marchesino dalla sua passione per il volo.

Per sbarazzarsi di Jana, invece, Jimena comunicherà che i suoi genitori hanno bisogno di aiuto. La cameriera, quindi, verrò mandata per un periodo a casa dei duchi che necessitano di più personale. Prima che Jana vada via, però, ci sarà un colpo di scena che potrebbe cambiare per sempre le vite dei protagonisti.

Jana va via da La Promessa, ma Manuel è pronto a confessarle il suo amore

Sapendo che Jana dovrà allontanarsi per un po' da La Promessa, Manuel correrà da lei e le confesserà i suoi veri sentimenti. Dopo la partenza di Jana il marchesino inizierà a farsi molte domande e chiederà a Romulo che fine abbiano fatto i suoi libri sull'aviazione. Il maggiordomo rivelerà a Manuel che volare era la sua più grande passione e che non avrebbe mai potuto buttare quei libri di sua spontanea volontà. Ci saranno novità anche per Curro, che dopo il duro scontro con Lorenzo per le rivelazioni di sua zia Cruz sembrerà ritrovare un equilibrio con lui. L'uomo non perderà occasione per far schierare il ragazzo contro Cruz. Infine Curro e Martina organizzeranno un picnic.