Nelle puntate della soap opera La Promessa in programma in Spagna dal 27 novembre al 1° dicembre 2023 e fra qualche mese anche in Italia, Manuel farà perdere le proprie tracce dopo aver detto alla moglie Jimena di voler porre fine al loro matrimonio. Quest’ultima punterà il dito contro la cognata Catalina, con la convinzione che sappia dove si trovi suo marito. Intanto il dottor Abel chiederà alla domestica Jana di sposarlo, mentre la marchesa Cruz sarà sempre più turbata dal rapporto tra suo marito Alonso e Curro.

Jana disperata per la scomparsa di Manuel, Jimena affronta Cruz

Manuel riceverà un rifiuto dalla moglie Jimena, quando le proporrà di far credere di essere una coppia affiatata anche se in realtà vivono da separati. Intanto quando Alonso tornerà da un viaggio, la moglie Cruz lo spingerà a dare una lezione al figlio Manuel per la decisione di lasciare Jimena.

Lo stesso marchese Alonso inoltre obbligherà Romulo a smettere di lavorare a causa della sua grave malattia: a sostituire il maggiordomo sarà Mauro.

Nel contempo Jimena si vedrà costretta a trasferirsi nella stanza di Leonor, dopo essere stata cacciata da quella del marito, ma sarà determinata più che mai a riaverlo al suo fianco. Intanto Manuel sarà disposto a lasciare per un po’ la tenuta su consiglio di Jana.

Poco dopo la domestica si dispererà per la scomparsa improvvisa di Manuel e riceverà una proposta di matrimonio da Abel pur avendogli detto di non amarlo. A questo punto Jana temerà che la sua relazione segreta con Manuel possa venire alla luce.

Manuel metterà al corrente della sua fuga in solitaria soltanto la sorella Catalina tramite una lettera.

Jimena dopo aver fatto credere a Martina di star preparando un viaggio romantico con il marito in Italia, affronterà Cruz per non averla aiutata a salvare il suo matrimonio.

La salute mentale di Jimena sarà sempre più compromessa a causa della partenza di Manuel, visto che accuserà Catalina di sapere dove si sia nascosto suo marito.

Martina desta sospetti, Catalina si arrabbia con Pelayo

Intanto Valentin si innamorerà di María Fernandez e riceverà una lettera da Lope appena arriverà a Madrid.

Martina invece farà sospettare Curro, Cruz e Jana con il suo strano atteggiamento.

Cruz noterà l’avvicinamento tra Alonso e Curro, così chiederà al cognato Lorenzo di mandare il figlio a studiare in Inghilterra. Intanto Curro affronterà Martina dopo aver appreso la ragione per cui è così stanca e triste: il segreto della ragazza verrà scoperto anche da Feliciano.

Infine Teresa temerà una nuova intromissione di Petra, appena Feliciano troverà il coraggio di testimoniare davanti alla guardia civile sulla morte del padre, mentre Catalina si arrabbierà con Pelayo per aver preso delle decisioni senza consultarla.