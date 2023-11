Nelle nuove puntate de La Promessa Manuel e Jana scapperanno insieme dopo una festa in maschera organizzata alla villa da Cruz. I due faranno perdere le loro tracce, volando in una spiaggia deserta. La furia di Jimena sarà incontenibile.

Curro scoprirà una lettera che cambierà per sempre la sua vita: si tratta di uno scritto che Dolores affidò a Ramona, nella quale viene svelata tutta la verità sul passato di Curro e Jana: che cosa è successo davvero?

La Promessa nuove anticipazioni: Jana e Manuel scappano insieme su una spiaggia deserta

Cruz organizzerà una festa in maschera alla villa, usando i soldi che ha rubato a Catalina e Pelayo.

Ciò che cambierà le trame sarà il fatto che Manuel caccerà Jimena dalla villa dopo aver scoperto che la lettera firmata dalla guardia civile, nella quale gli si vietava di volare, era stata in realtà scritta da lei.

Manuel capirà di non poter fare a meno di Jana e così organizzeranno un piano per vivere finalmente il loro sogno d'amore: balleranno mascherati alla festa e poi fuggiranno in aereo.

Jimena, umiliata da Manuel, pianificherà la sua vendetta finale.

Curro scopre la lettera di Dolores nella quale è scritta la verità sul suo passato

Dopo una lunga assenza Ramona tornerà alla capanna, ma eviterà le insistenti domande di Curro, deciso a scoprire che cosa le abbia nascosto per tutti questi anni.

Deciso a non arrendersi, Curro scoprirà per caso la lettera di Dolores che Ramona nascondeva da anni. Una volta letta si renderà improvvisamente conto delle sue origini e avrà tra le mani informazioni che gli cambieranno la vita per sempre.

Curro, almeno per il momento, preferirà non dire nulla a Jana e manterrà il segreto su quanto appreso.

Manuel e Jana felici, ma Jimena medita vendetta

Ancora mascherati, Jana e Manuel fuggiranno dalla villa in aereo e atterreranno su un'isola deserta, lontano da tutti e felici di poter vivere liberamente il loro amore.

Cruz sarà disperata quando troverà un biglietto in cui il figlio le spiega i motivi della sua assenza, ma senza rivelare il posto in cui andrà.

Quando durerà la felicità di Jana e Manuel?

Intanto Jimena, venuta a sapere della sparizione di Manuel e Jana, capirà che i due sono fuggiti insieme e non perderà tempo per macchinare la sua tremenda vendetta. Ad aiutarla, come per la sua finta gravidanza, sarà sua madre, che si precipiterà alla villa quando scoprirà quanto successo.