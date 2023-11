Cambio programmazione per La Promessa nel palinsesto dell'8 dicembre 2023. L'appuntamento con la soap opera iberica andrà in onda in versione extra-large nella fascia del primo pomeriggio, prendendo il posto di Uomini e donne e del daytime di Amici 23.

In questo modo gli spettatori potranno assistere alla messa in onda di una puntata speciale che arriverà a superare la soglia delle due ore di programmazione su Canale 5.

Uomini e donne e Amici 23 si fermano nella giornata dell'8 dicembre

Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche in occasione della festa dell'Immacolata, dato che salteranno gli appuntamenti con le trasmissioni di Maria De Filippi.

La fascia del daytime pomeridiano, quindi, subirà delle modifiche subito dopo la messa in onda dell'appuntamento con la soap opera turca Terra amara.

Uomini e donne non andrà in onda su Canale 5, così come non ci sarà un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 23, nella quale si fermeranno in questa giornata di festa.

Puntata speciale de La Promessa nel palinsesto dell'8 dicembre: la soap inizia alle 14:45

Le trasmissioni di Maria De Filippi saranno sostituite venerdì 8 dicembre dall'appuntamento con la soap opera iberica, in onda eccezionalmente dalle 14:45 in poi.

Mediaset ha scelto di puntare sulla soap de La Promessa con protagonisti Manuel e Jana per tenere acceso il daytime pomeridiano di Canale 5 in questa giornata di festa e assicurare così comunque un buon ascolto nella fascia pomeridiana, che si ritroverà orfana dei seguitissimi appuntamenti con Uomini e donne e Amici 23.

La messa in onda della soap opera spagnola è in programma fino alle 17:00 circa, quando poi la linea passerà nuovamente a Pomeriggio 5.

Jimena inganna suo marito Manuel con la finta gravidanza nelle prossime trame della soap

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap iberica rivelano che Manuel si ritroverà a fare i conti con l'inaspettata notizia della gravidanza di sua moglie.

La perfida Jimena si renderà conto che suo marito è sempre più distante e continua a tenerla alla larga, tanto da capire che potrebbe lasciarla da un momento all'altro e far fallire il loro matrimonio.

Per tale motivo, quindi, Jimena passerà all'azione e non si farà scrupoli a mettere in scena una finta gravidanza, svelando al marito di essere in dolce attesa del loro primo bebè.

Tanto basterà affinché Manuel cambi idea nei confronti della moglie e, malgrado i suoi dubbi sul loro matrimonio, accetterà di stare al suo fianco e di supportarla e sostenerla in questo così delicato della sua vita.