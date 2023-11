Durante la puntata di ieri di Amici 23 gli allievi sono stati rimproverati per via della scarsa igiene all'interno della casetta. In attesa dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di Mida e Ayle, i fan del programma hanno ipotizzato l'eliminazione di quest'ultimo. L'ipotesi nasce da una storia pubblicata dalla fidanzata di Ayle in cui ha affermato di "aspettare a casa" il cantante.

Il messaggio criptico della compagna di Ayle

Lo scorso venerdì, la fidanzata di Ayle ha postato una storia in cui c'è l'attuale allievo di Amici di Maria.

A quel punto la ragazza ha scritto: "Ti aspetto a casa" e ha accompagnato il tutto con emoticon che raffigura un cuore.

Stando alle ipotesi di alcuni fan del talent show, il cantante sarebbe stato eliminato dopo avere ricevuto un provvedimento disciplinare. Al momento non è dato sapere quale sia stato il provvedimento adottato da Anna Pettinelli nei confronti del suo allievo. Dunque la frase pubblicata dalla fidanzata di Ayle potrebbe avere moltissimi significati. Per sapere se il cantante sia stato eliminato bisognerà attendere la messa in onda del daytime di lunedì 27 novembre.

Botta e risposta tra Ayle e De Filippi

Durante il pomeridiano di ieri, gli allievi hanno ricevuto una ramanzina per la sporcizia all'interno della casetta.

Maria De Filippi è apparsa piuttosto infastidita per quanto accaduto e ha ribadito di essere stanca di rimproverare gli allievi in ogni edizione. A quel punto è intervenuto Ayle e ha sostenuto che il suo nome sia stato fatto solo per salvare qualcun altro alla quale le ragazze fossero più legate, ma la conduttrice ha sbottato: "Non è vero che è stato chiesto un terzo nome dalla produzione.

Voi non c’eravate in quel momento e ho chiesto alla produzione di avvisarvi non appena foste tornati. E così hanno fatto. Lo dico perché Ayle pensa sia stata fatta una specie di Massoneria. Ma non è vero". La conduttrice ha precisato che Mew ha smesso di mangiare perché l'ambiente della cucina era troppo sporco.

Il commento degli altri allievi

Mida ha spiegato che non sono dei mostri e che la cucina sporca non dipende solo da loro. Invece Holden si è preso le sue responsabilità, tanto che Rudy Zerbi ha deciso di sospendergli la maglia. Nel momento in cui Lorella Cuccarini ha chiesto se fossero stati fatti dei turni per le pulizie, è intervenuta nuovamente Maria De Filippi sostenendo che da due mesi dicono di aver iniziato a fare i turni: "Le bugie non potete dirmele". Nicholas è intervenuto e ha confidato di aver più volte rimproverato i suoi compagni di classe per non mantenere l'ordine all'interno della casa. Il ballerino ha sbottato sostenendo che alcuni vogliono la pulizia, ma altri sono degli incivili.