Nelle prossime puntate, dopo l'arrivo dei genitori di Martina, le trame si concentreranno sull'avvelenamento di Pia e il suo calvario al fianco del marito Gregorio, sposato per volere di Cruz e di Alonso. Nel frattempo, Jana tornerà nella sua casa d'infanzia, dove troverà un inquietante biglietto: chi lo ha lasciato?

La Promessa: Pia nelle grinfie di Gregorio nelle nuove puntate

Ci sarà molta tensione alla villa nei nuovi episodi su Canale 5. Le anticipazioni La Promessa vedranno Jimena mentire a Manuel, inscenando una finta gravidanza per tenerlo legato a sé.

Ancora una volta riuscirà a fargli credere ciò che vuole, nonostante Jana inizi a sospettare qualcosa.

Pia starà sempre più male fisicamente, ma non solo. Gregorio, che ha sposato per volontà di Cruz e Alonso, mostrerà il suo lato oscuro. Se tenterà ogni notte di avvicinarsi a lei nonostante i suoi netti rifiuti, dall'altra comincerà a somministrarle del veleno in modo da liberarsi sia di lei che del bambino che aspetta.

Preoccupata per ciò che potrebbe accadere Pía rivelerà a Jana di aver trovato il veleno con il quale il marito ha tentato di ucciderla, rovistando nel suo cassetto: cosa succederà ora?

Pia sta per essere uccisa da Gregorio

Gregorio sarà colto sul fatto e ammetterà di essere il responsabile dell'avvelenamento della moglie.

Le trame de La Promessa lo vedranno completamente fuori controllo, deciso a uccidere Pia facendole ingerire una bottiglietta intera di cicuta.

Per fortuna Rómulo interverrà in tempo per salvare Pía, mentre Jana chiamerà la Guardia Civile che porterà via il perfido maggiordomo in manette. Purtroppo, le disavventure per Pia non si fermeranno qui.

Jana torna nella casa di sua mamma Dolores e scopre un biglietto

Continuando con le anticipazioni de La Promessa Jana non sarà solo impegnata a preservare la salute di Pia e del bambino che aspetta, messa a rischio dall'ingente quantità di veleno somministrato di nascosto da Gregorio.

La protagonista della soap vorrà fare luce su quanto accaduto alla madre.

Tornata alla casa dove ha trascorso l'infanzia, troverà un biglietto inquietante che le farà capire non solo che qualcuno vive lì da tempo, ma anche che la sta seguendo.

María Fernández sarà chiara con Jana: non le permetterà di tornare nella casa abbandonata, preoccupata dalla possibilità che qualcuno possa farle del male. Nonostante l'avvertimento Jana sarà sul punto di scoprire la verità su sua mamma e ciò che le accadde davvero quando lei e Curro erano piccoli.