La notizia del ritorno di Ida Platano a Uomini e donne ha spiazzato fan e curiosi: nessuno si aspettava che la redazione sostituisse Manuela Carriero con una over 40, per anni dama del Trono Over. Ora fra gli spettatori c'è chi sogna di rivedere presto anche un'altra storica protagonista, Pinuccia Della Giovanna. La signora di Vigevano ha condiviso tra le sue Instagram Story l'appello di chi la rivorrebbe in studio, magari proprio nel ruolo di tronista.

Il commento del pubblico di U&D sulle ultime novità

La registrazione di U&D che si è svolta il 7 novembre ha regalato al pubblico due grandi ritorni: Ida Platano è stata ufficializzata come nuova tronista, mentre Armando Incarnato ha ripreso posto nel parterre maschile.

Da quando è stato pubblicato il video di presentazione della parrucchiera che ha sostituito Manuela Carriero, molti fan si sono esposti sui social network sia per palesare il loro stupore sia per ipotizzare cosa potrebbe accadere in futuro.

Tanti spettatori hanno fantasticato sulla possibilità che un'altra storica protagonista del Trono Over possa tornare in studio proprio come è successo alla bresciana che fino ad un anno fa era una dama del cast "senior".

Nelle ultime ore Pinuccia Della Giovanna ha condiviso sul suo profilo Ig una foto la ritrae sulla poltrona rossa e il seguente appello dei fan: "Dopo Ida aspettiamo anche lei sul trono".

I motivi dell'allontanamento da U&D

Pinuccia, dunque, non disdegnerebbe affatto la proposta che la redazione di U&D ha fatto ad Ida Platano in questi giorni: tornare in studio ma in un ruolo inedito, quello di protagonista del Trono Classico.

Se la signora di Vigevano non partecipa più al dating-show è soprattutto per volontà di Maria De Filippi: la scorsa primavera, dopo aver assistito ad una serie di sfuriate e atteggiamenti sopra le righe di Della Giovanna, la conduttrice ha deciso di non riconfermarla nel parterre.

La 80enne, però, a metà settembre è stata ospite della prima puntata della nuova edizione: l'ex dama ha avuto la possibilità di cantare davanti al pubblico il brano che ha inciso quest'estate e che parla proprio della sua esperienza nel programma di Canale 5.

Chi va via e chi rientra nel cast di U&D

Se Pinuccia tornerà a U&D come vorrebbero molti fan ma soprattutto lei stessa, è presto per dirlo.

Ad oggi, mercoledì 8 novembre, il cast del dating-show è già stato rivoluzionato abbastanza e il tutto è accaduto in poche registrazioni.

Dopo che Manuela Carriero ha abbandonato il programma senza scegliere in studio è successo di tutto: Maurizio ed Elena sono andati via insieme (e per ora non sono più tornati per raccontare come procede tra loro), Ermes e Gero si sono ritirati, Ida Platano è stata ufficializzata nel ruolo di tronista e Armando Incarnato è rientrato tra i cavalieri del parterre Over.

Un paio di mesi fa, inoltre, hanno ripreso posto agli Elios Barbara De Santi, Silvio Venturato e Marcello Messina, anche loro vecchie conoscenze della trasmissione.

All'appello sembra mancare solamente Riccardo Guarnieri, che però qualche settimana fa ha usato i social network per fa sapere di essersi fidanzato.