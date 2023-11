Nella soap opera turca Terra amara prossimamente morirà Sevda Çağlayan nel tentativo di salvare Demir dalla furia della figlia Umit. Dopo che la sua matrigna verrà uccisa per errore dalla dottoressa, l'imprenditore seppellirà il cadavere e lasciandosi andare a un pianto disperato dirà: “Perdonami, ma ora puoi riposare in pace”.

Trame turche di Terra amara: Umit mette uccide madre Sevda per errore

Le anticipazioni turche delle prossime puntate, svelano che Zuleyha se ne andrà via da Cukurova e venderà le azioni della società Yaman dopo aver scoperto che suo marito Demir l’ha tradita con Umit.

Nel contempo quest’ultima continuerà ad assicurare di aspettare un figlio da Yaman.

Ben presto l'imprenditore avrà un duro confronto con Sevda, rea di avergli nascosto di essere la madre di Umit: la cantante si giustificherà con lui dicendogli di non aver mai trovato il coraggio di dirgli la verità. Dopo aver minacciato di uccidere Umit, Demir le risparmierà la vita, ma la obbligherà ad abbandonare la città con Sevda per sempre.

In seguito la dottoressa Kahraman affronterà Demir in presenza della madre e gli punterà contro la sua pistola: Sevda farà da scudo con il corpo al figliastro e sarà proprio lei a essere colpita dalla pallottola della figlia.

Demir dà l’ultimo saluto alla defunta matrigna, il piccolo Kerem Alì finisce in ospedale

Prima di esalare l’ultimo respiro Sevda esprimerà il suo ultimo desiderio a Demir, ossia quello di consentire a sua figlia Umit di fuggire da Cukurova: “Questo è tutto ciò che ti chiedo". Quindi l'imprenditore per non far arrestare la sua ex amante deciderà di nascondere il corpo senza vita della cantante nel bagagliaio della sua macchina.

In piena notte, Yaman seppellirà il cadavere della defunta matrigna in una buca in mezzo a un campo e con le lacrime agli occhi le dirà addio: "Perdonami". Poco dopo Demir rientrerà alla villa e troverà conforto tra le braccia della moglie Zuleyha, la quale ovviamente non sarà a conoscenza della morte di Sevda.

Nel contempo il piccolo Kerem Alì finirà in ospedale a causa di una forte meningite, anche se si riprenderà: Fikret non lascerà il bambino un solo istante e si prenderà cura di lui come se fosse il suo vero padre per rispettare la promessa di proteggerlo dopo la morte di Yilmaz e di Mujgan.

Infine Ali Rahmet Fekeli farà sapere a Lutfiye di aver investito in maniera accidentale un uomo aggiungendo: “Cetin ha deciso di prendersi la colpa, così che io possa lottare per la custodia di Kerem Ali".