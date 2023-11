Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nelle puntate previste a dicembre ci sarà il ritorno in studio di Alessandro Vicinanza.

Dopo essere stato fuori dalla trasmissione per diverso tempo, complice la sua storia d'amore con Ida Platano, il cavaliere deciderà di rimettersi in gioco nel parterre over e non avrà intenzione di riconquistare il cuore della sua ex, ormai diventata tronista in studio.

Gemma Galgani volterà nuovamente pagina e lo farà grazie a un cavaliere di diversi anni più giovane di lei.

Alessandro torna in studio, ma dimentica Ida: anticipazioni Uomini e donne dicembre

Il ritorno di Alessandro Vicinanza sarà uno degli eventi clou delle puntate del talk show previste a dicembre, dato che causerà un po' di scompiglio in studio.

Ora che Ida è diventata la nuova tronista del programma di Maria De Filippi sarà inevitabile un confronto in studio tra i due ex fidanzati.

Insieme passeranno in rassegna le motivazioni che li hanno spinti a dirsi addio e a chiudere la loro relazione dopo circa un anno di frequentazione fuori dallo studio del talk show Mediaset.

Alessandro, però, premetterà subito di non essere rientrato in studio per corteggiare Ida e cercare così di riconquistarla dopo il loro addio.

Alessandro balla con Roberta Di Padua

Il cavaliere ribadirà di essersi lasciato alle spalle il passato, proprio come ha fatto la sua ex accettando la proposta del trono e intenderà conoscere nuove dame.

Tra Alessandro e Roberta Di Padua emergerà subito il feeling speciale che già in passato aveva contraddistinto il loro rapporto.

Il cavaliere deciderà così di ballare proprio con Roberta e in quei pochi secondi in cui saranno a stretto contatto avranno modo di scambiarsi le prime chiacchiere in studio.

Gemma pronta a voltar pagina con un uomo più giovane di lei

Per Gemma Galgani, invece, arriverà il momento di conoscere un nuovo cavaliere. In studio arriverà un uomo più giovane di svariati anni che si dirà interessato ad approfondire la frequentazione.

Gemma, assente dalle dinamiche del programma da qualche tempo, non si tirerà indietro e mostrerà un certo interesse nel provare a conoscere questo giovane cavaliere.

Armando Incarnato, invece, non prenderà parte alle prossime puntate del programma. Il cavaliere è stato assente alle ultime registrazioni e al momento non si conoscono le motivazioni.

In studio non sono stati forniti dettagli sulla sua assenza e anche sui social Armando non ha proferito parola con i fan che lo seguono.