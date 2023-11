Nelle nuove puntate de La Promessa che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 20 a venerdì 24 novembre su Canale 5, Teresa correrà in aiuto di Candela, che si è allontanata momentaneamente dalla tenuta. Alonso, invece, porgerà le sue scuse a Martina per non averla aiutata con Salvador.

Candela sostituta da Teresa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Lope e Simona avvertiranno Pia che Candela si è momentaneamente allontanata dalla tenuta. La cuoca, infatti, lascerà il suo posto di lavoro dopo aver scoperto che il suo adorato Custodio è stato ucciso dal marito di Simona nel corso di una discussione tra ubriachi.

Lope e Simona a questo punto chiederanno a Pia di aiutarli a coprire l'assenza di Candela davanti a don Gregorio e Petra per paura che possa venire licenziata dalla diabolica Cruz (Eva Martin). Per questo motivo, la cuoca verrà momentaneamente sostituita da Teresa (Andrea Del Rio).

Lorenzo, nel frattempo, cercherà di mettere zizzania in famiglia. Il capitano De La Mata infatti vorrà che Curro si schieri contro sua zia Cruz dopo aver ritrovato un certo rapporto grazie ad una rivelazione riguardante il matrimonio di Eugenia, internata in un sanatorio dalla sorella a causa di alcuni problemi di natura mentale.

Jimena affronta Catalina

Jimena deciderà di affrontare a muso duro Catalina, rea di aver aiutato Jana a ricostruire il velivolo andato distrutto nell'incidente aereo dove Manuel aveva quasi rischiato di morire.

In questa circostanza, la duchessa ricorderà alla cognata che Cruz aveva chiesto a tutti di non ricordare al marchesino la sua passione per il volo. Jimena, poi, si recherà dalla suocera per raccontarle l'accaduto. Cruz a questo punto garantirà alla figlia di Mercedes che farà il possibile per impedire a Manuel di tornare a volare.

Jimena poi deciderà di allontanare Jana dalla tenuta usando una scusa. La duchessa, infatti, spedirà la rivale a lavorare per qualche giorno a casa dei suoi genitori visto che hanno bisogno di più personale per l'arrivo di un ospite importante.

Alonso porge le sue scuse a Martina

Catalina, nel frattempo, darà a Lope i ricavi della vendita della marmellata.

Un'iniziativa che riscuoterà un enorme successo, tanto che la sorella di Manuel (Arturo Garcia Sancho) dirà al cuoco di voler aumentare la produzione.

Alonso, invece, si scuserà con Martina per averla trattata male il giorno precedente. Petra avvertirà Teresa che presto verrà liberato un posto come governante. La dama di compagnia farà pressioni su Cruz affinché licenzi Pia per aver mentito sulla sua gravidanza.