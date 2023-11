Nelle nuove puntate di Terra amara che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 20 a domenica 26 novembre sui teleschermi di Canale 5, Gaffur Taskin rischierà la vita quando rimarrà intrappolato in una stalla data alle fiamme. Demir Yaman e Fekeli, invece, avranno un brutto alterco tra le vie di Cukurova nel quale quest'ultimo rimarrà ferito.

Anticipazioni Terra amara: Gaffur rischia di morire arso dalle fiamme

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Fikret e Umit si metteranno d'accordo per minare la serenità tra Demir e Zuleyha. Intanto, Gaffur vagherà per la città in cerca di un boccone di cibo e di un tetto dove ripararsi dopo essere stato sbattuto fuori di casa da Saniye.

L'ex capomastro prenderà sonno all'interno di una stalla mentre a Villa Yaman andranno avanti i festeggiamenti per il compleanno del piccolo Adnan. Anche Umit deciderà di partecipare alla festa del bambino destando il nervosismo di Demir. In questa occasione, il ricco imprenditore annuncerà di voler dare a suo figlio il nome del suo vero padre, Yilmaz, morto in un drammatico incidente d'auto.

Gaffur, invece, rischierà di morire arso dalle fiamme dopo che Fikret deciderà di appiccare il fuoco alle stalle di villa Yaman pensando che non ci sia nessuno. Il giorno dopo, Fekeli e Demir avranno un terribile confronto per strada.

Fekeli viene ferito da Demir

Fekeli verrà ferito da Demir. Una notizia che si diffonderà a macchia d'olio in tutta Cukurova.

I telespettatori, a questo punto, scopriranno che i due uomini hanno organizzato una messa in scena per invitare Fikret a casa dello zio dove si ritroverà davanti a Demir. I due uomini, così, daranno vita ad un duro confronto. A tal proposito, Fikret dimostrerà di non avere nessuna intenzione di fare pace con il fratellastro fin quando non verrà reso pubblico il passato discutibile di Adnan senior.

In questo modo, Mujgan scoprirà che Fikret non aveva fatto ritorno in Germania come le aveva raccontato. Demir, invece, domanderà al fratellastro informazioni sulle foto che lo ritraggono in compagnia di Umit. Fikret a questo punto si sentirà preso in giro dalla direttrice dell'ospedale annunciando che le ostilità sono appena iniziate.

Sevda addolorata a causa di Adnan senior

Gaffur chiederà un poco di cibo ad Uzum, vista l'assenza di Saniye in cucina. Sevda, invece, apparirà molto addolorata quando scoprirà che Adnan senior intratteneva altre relazioni clandestine quando stava con lei. Fikret e Mujgan si riavvicineranno, mentre Demir apparirà in ansia in quanto avrà paura che Zuleyha scopra la sua tresca con Umit. Alla fine, il ricco imprenditore deciderà di raccontare tutto a sua moglie, ma Sevda lo fermerà.