Accadranno diverse novità nel corso delle puntate de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame spagnole della soap opera segnalano che Simona confesserà a Candela di sapere chi ha ucciso suo marito Custodio. Una rivelazione che provocherà una profonda frattura tra le due amiche.

Anticipazioni La Promessa: Camilo è una spia di José Luis

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Catalina informerà Alonso di avere dei dubbi sulla vera identità di padre Camilo. Il marchese a questo punto deciderà di mettere alle strette il sacerdote con la complicità del sergente Funes.

Camilo andrà su tutte le furie quando verrà scoperta la sua vera identità, tanto da arrivare a legare Alonso e Funes a una sedia. Non contento punterà un'arma da fuoco contro Lope intento a lavorare in cucina.

Romulo metterà a repentaglio la sua stessa vita pur di salvare quella degli altri. Il maggiordomo riuscirà a sorprendere alle spalle il falso prete che sarà arrestato e portato in caserma. Il pubblico così scoprirà che Camilo non è altro che una spia di nome Roman assoldata da Josè Luis per indagare sui conti della famiglia Lujan.

Roman manda una lettera a Candela

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, Roman invierà una lettera a Candela per informarla di essere al corrente di un restroscena molto importante.

Inizialmente la donna crederà che stia farneticando per poi decidere di andare a trovarlo in carcere su. Un'iniziativa che desterà la preoccupazione di Simona per qualcosa che aveva raccontato a Roman durante la confessione sacramentale. Per questo motivo Simona fermerà Candela prima che vada a trovare il falso sacerdote.

Candela scopre che Custodio è stato ucciso da Antonio, il marito di Simona

Simona con le lacrime agli occhi confesserà a Candela di sapere chi ha ucciso Custodio. Una confessione che si rivelerà di fondamentale importanza quando Candela scoprirà che il marito è stato ucciso proprio dal marito della cuoca durante una lite scoppiata quando entrambi avevano abusato di alcolici.

Una vicenda che dilanierà il cuore di Candela, che non concederà il perdono a Simona neanche quando le dirà di aver lasciato Antonio, ma di non averlo denunciato per paura che i figli venissero etichettati come eredi di un assassino. In questo modo Roman riuscirà a rovinare una l'amicizia tra Simona e Candela, cosa che avrà importanti ripercussioni nelle dinamiche de La Promessa.