Il pubblico italiano femminile continua a mostrare affetto nei confronti di Can Yaman: a dare dimostrazione di quanto sia benvoluto dalle fan è stato proprio l'attore turco, che in queste ore ha postato sul suo profilo Instagram un divertente video.

Le protagoniste della clip sono proprio le ammiratrici di Can che, tornato a Palermo per le riprese di Viola come il mare 2, è stato sommerso dall'affetto: molte donne di tutte le età sono infatti accorse appena hanno saputo del suo arrivo nel capoluogo siciliano.

Can sommerso dall'affetto delle ammiratrici

'Tell the girls I’m in town', ossia 'Dite alle ragazze che sono in città': con questo spiritoso messaggio Can Yaman ha voluto postare qualche ora fa sul suo profilo Instagram - che conta più di 10 milioni di followers - un video molto particolare.

Il protagonista stavolta non è l'attore turco, ma le sue fan che gli corrono incontro. Donne di tutte le età, perfino qualcuna con tanto di carrozzina e bimbo a seguito, si sono messe a correre per le vie di Palermo, più precisamente nella zona di Isola delle Femmine (luogo taggato da Yaman stesso), con la speranza di poter vedere da vicino il loro beniamino. E Yaman non pare per nulla disturbato dalla presenza così massiccia delle sue fan, anzi al contrario pare apprezzare questa situazione.

Diverso è quindi il tono di questo post rispetto alla Instagram Story postata da Can qualche giorno fa, in cui l'attore aveva dovuto difendersi dall'accusa di non essere abbastanza generoso con i suoi fan. Infatti in quel caso l'insistenza di un uomo che si ostinava a riprenderlo da vicino nonostante il suo fastidio lo aveva portato a scaraventare via il suo telefono.

Viceversa in questa ultima circostanza Can si è evidentemente sentito travolto e forse anche onorato dall'accoglienza a lui riservata, tanto da voler dedicare un post a quanto accaduto.

Viola come il mare 2: cresce l'attesa per la seconda stagione della serie

La presenza nella città di Palermo di Can Yaman è un fatto abbastanza usuale negli ultimi tempi, visto che l'attore con Francesca Chillemi è impegnato sul set di Viola come il mare 2.

C'è grande attesa per la seconda stagione della serie tv di Canale 5 targata Lux Vide, resa ancora più interessante dalle dichiarazioni di Can stesso che recentemente, sempre su Instagram, ha affermato di essere al settimo cielo per il lavoro svolto, definendo le riprese come una 'bomba'.