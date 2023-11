Saniye e Gulten perderanno la vita nel corso della quarta e ultima stagione di Terra amara in programma nel 2024 su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera rivelano che le due donne si ritroveranno vittime di Colak, che finirà per travolgerle entrambe lungo la strada con la sua macchina e scapperà via senza prestare soccorso. Sarà un grande dramma per Zuleyha che, nel giro di breve tempo, perderà per sempre le sue due migliori amiche.

Saniye e Gulten pronte a farla pagare a Colak

Con la quarta stagione della soap opera di Canale 5 si assisterà all'ingresso di alcuni nuovi personaggi, tra cui il perfido Colak che metterà gli occhi su alcuni terreni della tenuta Yaman, scatenando il panico tra i vari collaboratori della famiglia di Demir.

Saniye e Gulten si ritroveranno ad avere un'accesissima discussione con l'uomo proprio per dei lavori su alcuni terreni di proprietà della famiglia di Zuleyha e, a quel punto, decideranno di raggiungere subito la stazione di polizia di Cukurova per denunciare l'accaduto.

Le due domestiche non avranno alcuna intenzione di darla per vinta al nuovo arrivato in città ma, durante il tragitto per raggiungere la stazione di polizia, una gomma della vettura di Saniye si bucherà e quindi le due si ritroveranno costrette a dover fermarsi per poter effettuare il cambio e rimettersi in viaggio.

Colak uccide Gulten e Saniye: anticipazioni Terra amara

Proprio in quel frangente arriverà Colak alla guida della sua macchina: l'uomo correrà all'impazzata, al punto da investire in pieno le due donne, prima di fuggire.

Per Saniye non ci sarà nulla da fare e per via dell'impatto morirà sul colpo. Gulten, invece, sarà gravemente ferita: la donna verrà trasportata con estrema urgenza in ospedale, dove i medici tenteranno il tutto per tutto per cercare di salvarle la vita. Anche per lei, però, l'esito di questo incidente sarà letale e dopo giorni di speranza, i medici comunicheranno ai suoi cari che il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Zuleyha devastata per la morte di Gulten e Saniye

La morte di Gulten e Saniye si abbatterà come un fulmine a ciel sereno sulla vita degli abitanti di Cukurova, tutti profondamente scossi da quanto accaduto.

In particolare Zuleyha sarà particolarmente colpita da questo evento: si ritroverà infatti a dover dire addio per sempre alle sue due migliori amiche, nonché a dei pilastri per lagestione della tenuta Yaman.