Nelle prossime puntate di Endless love, grazie a un flashback, verrà fuori che Ozan e Zeynep hanno litigato furiosamente prima che il ragazzo morisse. Lui se l'è presa per il tradimento della moglie con Emir e in un momento di rabbia le ha detto che il bambino che lei aspettava non era suo.

Emir punisce Zeynep

Zeynep inizierà a temere che venga a galla il suo coinvolgimento nella morte di Ozan, perché Emir dirà a Nihan che la ragazza è stata l'ultima a vederlo durante quel tragico giorno. Lui vorrà solo vendicarsi, perché Zeynep gli ha giocato un brutto scherzo.

Credendo che Asu fosse l'amante di Emir, si è messa a indagare per scoprire chi avesse detto alla stampa che la ragazza aspettava un bambino da Kemal.

Hakan ha parlato con il giornalista, che gli ha raccontato di aver scritto quella notizia dopo una richiesta di Emir. La conversazione tra i due è stata registrata, così Zeynep l'ha fatta sentire a Kemal, pensando di mettere in cattiva luce sia Emir che Asu. Kemal rinfaccerà subito la cosa a Emir e non prenderà bene il tradimento di Zeynep, per questo rivelerà quel dettaglio sulla morte di Ozan. Zeynep sarà disperata e si sfogherà subito con Tarik, anche lui coinvolto nella vicenda. Grazie ai loro ricordi, verrà a galla come si è svolta quella giornata.

Il flashback che racconta la morte di Ozan

Zeynep aveva ricevuto la telefonata di Ozan, quella in cui le diceva di aver visto le sue foto con Emir, per questo si è recata in ospedale, per provare a giustificarsi con il marito per ciò che aveva visto. Ozan, però, non l'ha voluta ascoltare, anzi ha iniziato a insultarla pesantemente, così Zeynep ha deciso di andarsene via.

Appena uscita dalla stanza, però, ha visto Tarik, coinvolto da Emir nel piano del rapimento di Ozan, così la ragazza è rientrata nella stanza.

Gli insulti da parte di Ozan non si sono fermati, anzi sono peggiorati: "Lo so che mi hai tradito e quel bambino che porti in grembo non è affatto mio". Zeynep è entrata in crisi, ha provato in tutti i modi a far zittire Ozan.

L'ha anche rassicurato, dicendogli che quel figlio era suo, ma niente. Così ha preso un cuscino e ha iniziato a premerlo, tra le urla, sopra la faccia di Ozan, fino a quando il ragazzo è rimasto esanime sul letto.

La disperazione di Zeynep

Dopo questo flashback, si ritornerà al colloquio tra Zeynep e Tarik. La ragazza non farà altro che ripetere: "È successo per caso, non l'ho fatto apposta, giuro che è stato un incidente". La giovane crederà di essere la colpevole della morte di Ozan e temerà di finire in prigione.

Prima o poi crollerà questo castello di bugie, ma su una cosa Zeynep ha ragione: quel bambino era veramente di Ozan, la cosa era stata confermata dal test del Dna, ma il ragazzo questo dettaglio non ha fatto in tempo a scoprirlo.