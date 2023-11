Prosegue su Canale 5 la messa in onda de La Promessa e nella settimana da lunedì 6 a venerdì 10 novembre 2023 Petra spierà i due maggiordomi Baeza e Gregorio, venendo a conoscenza della gravidanza di Pia. Intanto, Jana e Manuel si riavvicineranno grazie all'aereo del giovane, riparato e già pronto a volare, sarà in questa circostanza che il giovane nobile tornerà ad avere alcuni ricordi passati.

Anticipazioni La Promessa dal 6 al 10 novembre: Romulo e Gregorio ai ferri corti

Nelle puntate de La Promessa in programmazione su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 novembre 2023 il matrimonio tra Manuel (Arturo Sancho) e Jimena De Los Infantes (Paula Losada) inasprirà notevolmente il rapporto tra Don Gregorio (Bruno Lastra) e Don Romulo (Joaquín Climent).

Lo scontro tra i due maggiordomi sembrerà inevitabile. Stando alle anticipazioni, però, l’intervento di Pia (María Castro) e Mauro (Antonio Velázquez) eviterà che i due arrivino a picchiarsi. L'astio tra i due uomini non diminuirà, ma Gregorio troverà il modo di colpirlo facendogli una sconvolgente rivelazione. Quando il maggiordomo Baeza ribadirà di non essere disposto ad abbandonare la tenuta, il rivale cercherà di fargli perdere fiducia negli altri domestici, riferendogli che, in realtà, Pia non ha interrotto la gravidanza e che è ancora in dolce attesa. Petra (Marga Martínez), nel frattempo, origlierà la conversazione tra i due maggiordomi, cercando di non farsi notare. La donna, in questo modo, apprenderà la notizia della gravidanza: informazione che potrebbe servirle per liberarsi della scomoda governante.

Iniziano a riaffiorare i ricordi nella mente di Manuel

Le anticipazioni de La Promessa in onda dal 6 al 10 novembre 2023 rivelano che Manuel, intanto, resterà colpito nel vedere riparato il suo aeroplano e Jana (Ana Garcés) gli rivelerà di aver aiutato Catalina (Carmen Asecas) a sistemarlo. I due innamorati, per qualche piccolo istante, sembreranno tornare indietro nel tempo, a prima dell'incidente, dell'amnesia e del matrimonio con Jimena.

Jana proporrà al giovane di fare un volo insieme a lei. Il marchesino de Lujan accetterà. Stando alle anticipazioni, nella mente dell'aviatore inizieranno ad emergere particolari che riguardano quella parte di ricordi cancellati in seguito al traumatico incidente. Infatti, mentre i due giovani saranno in volo, lui si accorgerà che i capelli della ragazza emanano un profumo di camomilla, lo stesso che aveva sentito nel periodo del coma. Perciò, quando ne avrà l'opportunità, il giovane chiederà a Mauro se la cameriera gli è stata accanto mentre era in stato di incoscienza.