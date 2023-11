Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per martedì 7 e mercoledì 8 novembre raccontano che Matteo Portelli non riuscirà a capire il perché dell'atteggiamento scostante di Maria Puglisi nei suoi riguardi, così domanderà alla diretta interessata di darle delle spiegazioni. Ezio Colombo e Gloria Moreau decideranno di rinnovare i loro voti nuziali, nel frattempo Marcello Barbieri sentirà la mancanza di Adelaide Di Sant'Erasmo. Flora Gentile Ravasi, in ultimo, soffrirà per le nozze non ancora celebrate con Umberto Guarnieri.

Vito farà ritorno a Milano dall'Australia

Dopo essersi liberati dalla morsa di Veronica Zanatta, Ezio e Gloria si renderanno conto che apparentemente nulla sembrerà urtare il loro idillio amoroso, quindi decideranno di rinnovare i loro voti nuziali.

Teresio e Moreau, in vista dell'evento, chiederanno a Matilde Frigerio e Vittorio Conti se vorranno far loro da testimoni, nel frattempo Irene Cipriani farà uno stuzzicante incontro casuale con uno sconosciuto di nome Leonardo Crespi.

Alfredo Perico, invece, sarà indaffarato a fare felice la sua metà organizzando una dispendiosa cena romantica in quel del Circolo.

Umberto proporrà a Tancredi che a fare da prestanome per l'acquisto della Fabbrica Colombo sia il marito di Fiorenza Gramini, idea che piacerà al fratello di Marco tanto che deciderà di incontrare subito la cugina di Dante Romagnoli per accordarsi.

Marcello, poco dopo, confiderà a Salvo Amato di sentire non poco la mancanza della contessa Adelaide, intanto Matteo domanderà a Maria i motivi del suo atteggiamento scostante.

Vito farà a sorpresa ritorno a Milano dall'Australia.

Alfredo rivelerà ad Armando i motivi delle sue ultime mancanze professionali

Concetta, Ciro e Agata accoglieranno a braccia aperte il loro futuri genero, mentre per Matteo sarà l'occasione per vedere Vito per la prima volta di persona, col nuovo contabile del Paradiso delle Signore che faticherà a celare la sua delusione.

Flora cercherà di far comprendere al partner di soffrire per le nozze non ancora celebrate tra loro, così manderà delle frecciatine a Umberto che quest'ultimo non coglierà affatto.

Alfredo finirà per rivelare ad Armando i motivi dietro alle disattenzioni e ai ritardi messi ultimamente in campo al lavoro.

Tancredi, in ultimo, confesserà a Fiorenza di volersi impossessare della Tessuti con un prestanome e, al contempo, le chiederà di non farne menzione con nessuno. Gramini inoltrerà la sua offerta d'acquisto per la Fabbrica a Ezio e Gloria.