Negli episodi de La Promessa in onda su Canale 5 dal 20 al 24 novembre 2023 Manuel aprirà il proprio cuore alla domestica Jana. Intanto Candela sbugiarderà i colleghi per non aver detto la verità al maggiordomo Gregorio, cioè che si è allontanata dalla tenuta per stare un po' da sola dopo essere rimasta delusa da Simona.

Spoiler La Promessa, al 24 novembre: Jana in procinto di lasciare la tenuta

Le anticipazioni sulle puntate trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 novembre dicono che Lope e Simona chiederanno aiuto a Pia dopo l’allontanamento di Candela dal palazzo: a sostituire la cuoca ci penserà Teresa.

Nel contempo Lorenzo spingerà il figlio Curro a litigare con la zia Cruz. Lo stesso capitano de La Mata avrà una discussione con Catalina quando le dirà che non sa gestire le risorse de La Promessa.

Jimena invece rimprovererà la cognata Catalina per aver riparato l'aereo di suo marito Manuel. Inoltre Cruz, dopo aver promesso alla nuora di fare il possibile per far abbandonare al figlio la sua passione per il volo, ordinerà a Jana di andare a lavorare per qualche giorno a casa dei duchi de Los Infantes per servire degli ospiti in arrivo.

Manuel confesserà i suoi sentimenti alla domestica Exposito, quando lei sarà in procinto di partire. Ben presto il giovane marchese chiederà delle spiegazioni a Romulo sulla scomparsa dei suoi libri sull’aviazione: il maggiordomo si giustificherà dicendogli di non averli gettati via di sua volontà.

Alonso chiede scusa a Martina, Candela chiude l'amicizia con Simona

Catalina farà avere a Lope i proventi della vendita delle marmellate e gli dirà di volersi attrezzare per aumentare la produzione.

Il marchese Alonso chiederà scusa a Martina per averle risposto male il giorno prima, lei intanto organizzerà un picnic con Curro.

Dopo aver essere tornata alla tenuta, Candela chiuderà il suo rapporto di amicizia con Simona e rivelerà al maggiordomo Gregorio che i suoi compagni gli hanno fatto credere che lei si era sentita male.

Infine dopo aver appreso che presto ci sarà un posto vuoto come cameriera personale, Teresa dirà a Candela di star scrivendo una lettera ai suoi vecchi padroni per farsi riassumere al loro servizio.

Episodi precedenti: Candela delusa da Simona, Petra invita Cruz a licenziare Pia

Negli episodi precedenti in onda dal 13 al 17 novembre Candela rimane delusa da Simona dopo aver appreso che suo marito Custodio è stato ucciso da Tono.

Petra invita la marchesa Cruz a licenziare Pia per non aver abortito. Alonso si rifiuta su richiesta di Martina di scoprire che fine ha fatto Salvador, dopo che il giovane è stato preso in ostaggio dai nemici.

Infine Manuel apprende da Mauro che la domestica Jana si è presa cura di lui di nascosto mentre era in coma.