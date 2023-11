Le vicende della soap opera La Promessa continuano anche con gli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 13 al 17 novembre 2023, Candela García rimarrà profondamente delusa dall’amica Simona Martínez in quanto non le ha mai rivelato che è stato Antonio a uccidere suo marito Custodio.

La marchesa Cruz verrà a conoscenza che Pia non ha abortito non ha abortito come le aveva ordinato di fare.

Spoiler La Promessa al 17 novembre: Petra invita Cruz a licenziare Pia

Candela (Teresa Quintero) rimarrà sconvolta quando Simona (Carmen Flores) le dirà con le lacrime agli occhi che il marito Custodio è morto per mano del suo, così deciderà di prendere le distanze.

Mentre lei si isolerà per la troppa delusione, Simona si sfogherà con Lope (Enrique Fortún).

Petra (Marga Martínez) inviterà la padrona Cruz (Eva Martín) a licenziare Pia (María Castro), visto che non ha obbedito ai suoi ordini e non ha interrotto la gravidanza. In merito a tale vicenda anche Romulo (Joaquín Climent) confesserà alla governante Pia di essere deluso dal suo comportamento, visto che non gli ha detto di essere ancora incinta.

Lorenzo fa pace con Curro, Manuel scopre che Jana si è presa cura di lui di nascosto

Lorenzo de La Mata (Guillermo Serrano) si riconcilierà con il figlio Curro (Xavi Lock). I due si riavvicineranno perché il capitano gli racconterà la sua versione in merito al matrimonio con Eugenia (Alicia Moruno).

Maria (Sara Molina) chiederà a Martina (Amparo Piñero) di farsi dare delle notizie sul fidanzato Salvador (Mario García) dal marchese Alonso (Manuel Regueiro), ma l'uomo non sarà tanto gentile nei suoi confronti visto che le dirà che non ha tempo da perdere con queste cose.

Manuel (Arturo García Sancho) apprenderà da Mauro (Antonio Velázquez) che la domestica Jana (Ana Garcés) si è presa cura di lui di nascosto quando era in stato comatoso.

Riassunto episodi precedenti: Romulo deluso da Pia, Manuel e Jana volano insieme

Romulo non la prende bene quando scopre dal rivale Gregorio (Bruno Lastra) che Pia non gli ha confidato di essere ancora in dolce attesa e di non aver abortito.

Manuel si reca nell’hangar per vedere il suo aereo e Jana gli confessa di averlo riparato con l’aiuto di sua sorella Catalina (Carmen Asecas).

I due hanno l'opportunità di fare un volo con l'aereo insieme e proprio in questa occasione Manuel sente il profumo di camomilla di Jana, che dentro di lui fa scattare qualcosa, per questo indaga sul loro rapporto chiedendo delle informazioni a Mauro.