In La Promessa nelle puntate dal 20 al 24 novembre 2023 Romulo apprenderà di essere gravemente malato.

Jana fingerà di amare Abel, per non far venire alla luce la sua relazione segreta con Manuel.

Cruz turbata, Martina teme di essere incinta

Negli episodi spagnoli dal 20 al 24 novembre, Cruz non gradirà il coinvolgimento della cognata Margherita negli affari di suo figlio Manuel. Ben presto Margherita chiederà a Abel di scoprire che disagio ha sua figlia Martina, ed emergerà che soffre di vertigini, nausea e mancanza di appetito.

Curro farà arrabbiare il suo vero padre Alonso quando tenterà un avvicinamento.

In seguito il marchese coinvolgerà il ragazzo nella gestione dell’azienda agricola, facendo preoccupare la moglie Cruz. Intanto Curro vorrà scoprire l’origine del malessere di Martina, la quale temerà di essere incinta. Il ragazzo farà arrabbiare nuovamente Cruz, quando inviterà Alonso a viaggiare con lui a Puebla de Tera.

Arriva il nuovo cameriere Jerónimo, Lope innamorato di Maria

In vista della sua partenza, Lope saprà di doversi separare da tutti i suoi amici soprattutto da Maria e Romulo gli chiederà di cucinare l'ultima volta per i signori. Si verificherà un incidente, quando Lope sarà in procinto di andare a lavorare nelle cucine di un prestigioso ristorante di Madrid: Romulo perderà i sensi sotto lo sguardo di tutti i colleghi e Abel gli diagnosticherà una grave malattia polmonare.

Appena il maggiordomo lavorerà ignorando la gravità della situazione, Jana e Abel uniranno le loro forze per salvarlo.

Petra non saprà in che modo confortare Feliciano, sempre più affranto per il suicidio del padre.

A La Promessa arriverà Jerónimo Gamboa, il cameriere del conte di Añil, mentre Lope ammetterà a Mauro di aver deciso di partire pur essendo ancora perdutamente innamorato di Maria.

Manuel prometterà a Jana che saranno liberi di viversi la loro relazione. Intanto Jimena sarà convinta che suo marito non abbia trascorso da solo la sua ultima vacanza.

Jana per non far scoprire la sua tresca con Manuel con cui vivrà dei momenti passionali, farà credere che lei e Abel siano una coppia. Jimena si mostrerà comprensiva con il marito per trattenerlo al suo fianco.

Manuel distante da Jimena, Jana chiude il rapporto con Abel

Jana rivelerà ad Abel di essere stata a Córdoba con un altro uomo che continua a incontrare, e il medico sospetterà che si tratti di Manuel. Quest’ultimo invece si allontanerà dalla moglie Jimena, per aver organizzato un pranzo a casa dei suoi genitori senza consultarlo. Abel non si rassegnerà, quando Jana chiuderà il loro rapporto.

Infine Simona farà sapere ai colleghi di aver ricevuto delle lettere dal maestro Carlos, e arriverà il giorno dell’arrivo di suo figlio Antonito alla tenuta.