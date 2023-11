La puntata di Uomini & Donne che è andata in onda il 20 novembre è stata dedicata anche al tentativo di riavvicinamento di Gemma a Silvio. La dama è rimasta colpita dal contatto fisico con il cavaliere durante l'ultima sfilata e per questo lo ha cercato in camerino, con baci a stampo e provocazioni tra i due arrivati a qualche mese dalla fine della loro frequentazione. Ma Venturato ha detto no ad un ritorno di fiamma con Galgani, spiegando che preferisce guardare al futuro e a nuove conoscenze.

Il dietrofront dopo la sfilata a U&D

Nell'ultima sfilata di U&D Gemma ha cercato di sedurre Silvio invitandolo in passerella e facendo un sensuale ballo con lui.

Questo avvicinamento ha riacceso qualcosa nella dama, tant'è che a fine registrazione c'è stato un provocatorio botta e risposta con tanto di bacio a stampo di saluto voluto dal cavaliere.

Subito dopo Maria De Filippi ha mostrato un altro filmato su quello che è successo tra i due dopo l'ultima puntata: Galgani ha raggiunto Venturato in camerino e gli ha regalato un orsetto di peluche.

La 73enne ha ammesso di aver captato un romanticismo inedito nel suo ex e per questo ha voluto confrontarsi con lui per capire se potevano esserci le basi per riprendere la conoscenza che lei stessa ha interrotto la scorsa primavera.

Nuovo 'due di picche' per la protagonista di U&D

Anche in camerino ci sono stati dei baci tra Gemma e Silvio, tant'è che Maria l'ha chiamata al centro per spiegare cosa intende fare.

Gli opinionisti si sono detti stupiti di questo riavvicinamento ma Venturato ha subito frenato chiarendo: "Non voglio ricominciare con lei, è stata una cosa così".

Il cavaliere di U&D ha anche chiuso la conoscenza appena iniziata con Alessandra dopo un solo appuntamento e lei non l'ha presa benissimo.

Tina si è inserita nella conversazione per criticare Galgani e il suo improvviso dietrofront nei confronti dell'uomo che ha lasciato mesi fa per la sua eccessiva passionalità e per lo scarso romanticismo che dimostrava quando erano da soli.

Silvio ha ribadito che non vuole riprendere la frequentazione con Gemma, nonostante la consideri una donna affascinante e sensibile che ha conosciuto con piacere in passato.

Gemma ha accettato abbastanza serenamente il "due di picche" di Silvio ma Tina l'ha punzecchiata lo stesso chiedendole se stava per mettersi a piangere dopo quest'ennesimo rifiuto.

Il rapporto fra Marco e Barbara

La prima parte della puntata di U&D è stata dedicata alla delusione di Barbara per il freno che Marco ha messo ad una conoscenza tra loro. Il cavaliere pensa che De Santi abbia più anni di quelli che lui cerca in una donna e per questo non sa se uscire a cena. Quando Maria gli ha chiesto il nome della dama con lui avere un appuntamento dopo le riprese, inoltre, l'uomo ha risposto "Cristina" e questo ha fatto rimanere molto male la maestra. La presentatrice l'ha invitata ad andare oltre e a cercare una persona che voglia uscire solo con lei.

Nella serata di questo lunedì 20 novembre trapeleranno le anticipazioni di una nuova registrazione del dating-show, la prima di questa settimana (anche il 21 novembre ne è prevista una) che aggiornerà i fan sul percorso di Ida da tronista e sulle frequentazioni più interessanti tra i senior del cast.