Ieri c'è stato un nuovo appuntamento di Casa Chi e Sophie Codegoni ne ha approfittato per criticare l'atteggiamento di Mirko Brunetti all'interno della casa del Grande Fratello. L'influencer ha sostenuto che Brunetti stia illudendo due donne allo stesso tempo, perché non ha mai detto una parola positiva sulla ex Perla Vatiero e sull'attuale fidanzata Greta Rossetti.

Mirko Brunetti ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island con Perla Vatiero, ma al falò sono usciti separatamente. Poco dopo, però, Brunetti ha iniziato una relazione con la single Greta Rossetti.

Anche Vatiero aveva iniziato una conoscenza con Igor Zeetti, ma poco dopo l'ha interrotta perché non si sentiva pronta.

Le dichiarazioni di Codegoni

Durante il collegamento con Giselda Torresan, la conduttrice Sophie Codegoni ne ha approfittato per esprimere un giudizio sul triangolo formato da Vatiero, Brunetti, Rossetti.

Codegoni è partita dal presupposto di essere sempre stata del "team Perla", quindi ne ha approfittato per esprimere una critica nei confronti di Brunetti: "Dico a questo ragazzo di trovare una quadra, non si può illudere due donne allo stesso tempo". Secondo lei, Mirko Brunetti anche nell'ultima puntata del GF non ha detto una parola a favore né verso la sua ex né verso la sua attuale compagna.

Dunque Sophie Codegoni è convinta che il 26enne di Rieti in un certo senso sia contento di essere conteso tra due ragazze.

Il commento su un possibile ritorno di fiamma

Sophie Codegoni ha spiegato che all'inizio era divertente vedere Mirko Brunetti diviso tra Perla Vatiero e Greta Rossetti ma dopo un po' non è stato più piacevole.

Sulla base di quanto visto l'influencer ha affermato: "Io non apprezzo i triangolo amorosi, quindi Mirko riprenditi un attimo".

Codegoni avendo partecipato al reality show è consapevole che nella casa di Cinecittà viene vissuto tutto in modo amplificato, quindi crede che per Brunetti sia stato un colpo al cuore rivedere la sua ex e trovarla come concorrente.

Considerando che Mirko Brunetti ha chiuso una relazione di 5 anni e ne ha avviata subito un'altra, Sophie Codegoni è sicura che presto ci sarà un colpo di scena: "Secondo me succederà qualcosa".

La reazione di Greta Rossetti

In seguito alle dichiarazioni di Sophie Codegoni non ha tardato arrivare la reazione di Greta Rossetti. Quest'ultima tra le storie di Instagram ha condiviso un articolo in cui vengono evidenziate le parole dell'influencer milanese e ha inserito l'emoji che fa l'applauso.

Di recente, Rossetti ha anche messo un like al post di un utente in cui sosteneva che persone come Mirko Brunetti andrebbero mandate a quel paese anziché fare la guerra per conquistarle.