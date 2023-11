Sermin sarà a un passo dalla verità nella puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 30 novembre. Come annunciano le anticipazioni, dopo aver notato uno strano comportamento in Sevda in ospedale, Sermin andrà a casa sua.

La cugina di Demir insinuerà che la ex cantante conosca bene Umit, ma Sevda negherà tutto. "Perché la difendi sempre?" incalzerà Sermin "Tu e Umit avete un rapporto molto stretto", ma la ex cantante non cederà a nessuna provocazione. Successivamente, Sermin si recherà in carcere a dire tutto a Demir. La donna racconterà che Ayla era anche il nome che Sevda urlava nel suo delirio e che secondo lei le due donne si conoscono bene.

Demir, tuttavia, non darà ascolto alla cugina e la manderà via, infastidito.

Sermin salverà la vita a Umit chiamando i soccorsi

Sermin noterà che qualcosa non quadra tra Sevda e Umit. Alla cugina di Demir, infatti, non sfuggirà il fatto che Ayla è il vero nome della dottoressa ed è anche il nome che Sevda urlava durante il suo delirio. Sermin ne parlerà con Fusun e le due donne incuriosite si recheranno a casa di Umit, ma troveranno la donna in fin di vita. Sermin chiamerà subito i soccorsi, ma le condizioni della dottoressa resteranno ancora gravi. Quando la dottoressa si risveglierà racconterà alla polizia di essere stata spinta giù dalle scale da Demir, accusandolo di tentato omicidio. Sermin non potrà fare a meno di cercare le risposte alle sue domande e si recherà a casa di Sevda per capire.

La cugina di Demir rimprovererà la ex cantante per non aver preso le difese di Demir nonostante le accuse della dottoressa.

Le accuse di Sermin non intimoriranno Sevda

Sevda giustificherà il suo comportamento dando la colpa alla polizia che al risveglio di Umit ha insistito per una sua dichiarazione. La donna dirà a Sermin che probabilmente la dottoressa era ancora molto confusa, ma la cugina di Demir insisterà.

Le continue domande di Sermin che vorrebbe capire come mai Sevda difendesse tanto Umit, faranno innervosire la ex cantante. "Perché la difendi sempre? Tu e Umit avete un rapporto molto stretto", insinuerà Sermin, ma Sevda sarà pronta a negare tutto.

La deludente visita in carcere da Demir

Dopo aver fatto visita a Sevda senza ottenere nessun risultato, Sermin si recherà al carcere e andrà a trovare suo cugino.

La donna esprimerà i suoi dubbi a Demir, spiegandogli di aver scoperto che il vero nome di Umit è Ayla. La donna, inoltre, rivelerà a Yaman che quando ha trovato Sevda delirante davanti all'ospedale la donna gridava proprio quel nome. Sermin non avrà nessun dubbio che le due nascondano qualcosa e si conoscono bene. La reazione di Demir, però, sarà piuttosto deludente per sua cugina. L'uomo non darà alcun peso ai suoi dubbi e la manderà via.