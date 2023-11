Cristina Tenuta è una delle dame più chiacchierate di Uomini e donne. La 43enne ha un debole per Armando Incarnato e lo ha ammesso anche in una delle ultime registrazioni. Il cavaliere, però, l'ha rifiutata. Classe 1980, Cristina è nata a Roma ma ha origini calabresi ed è madre di una bambina. A Uomini e donne cerca un uomo che sia già padre.

Chi è Cristina Tenuta del Trono Over: ha 43 anni e una figlia

Cosa si sa della privata di Cristina Tenuta? Il suo profilo Instagram è privato, segno che la dama è alquanto riservata. In effetti non si sa nemmeno che lavoro svolga.

Sul web compaiono comunque alcune informazioni. Nata a Roma nel 1980 ma di origini calabresi. Un suo antenato è il conte Alessandro Vincenzo Siciliano, imprenditore e banchiere attivo soprattutto in Brasile. Ha una figlia e a Uomini e donne cerca un uomo che sia già padre. Proprio la dama, in studio, ha infatti dichiarato di non volere più figli. Sui social ci sono molte fanpage di Cristina, segno che la dama è molto amata dal pubblico di Uomini e donne.

La dama ancora interessata ad Amando Incarnato

Cristina è entrata a far parte del Trono Over nella passata stagione. Era stato Riccardo Guarnieri a volerla conoscere. L'aveva contattata in privato e l'aveva invitata nel programma. I due hanno avuto una breve frequentazione, terminata a causa delle divergenze caratteriali.

Poi Cristina aveva messo gli occhi su Armando Incarnato. Anche con quest'ultimo era finita male dopo poche uscite. Tra i due sono volate accuse e recriminazioni e hanno continuato a discutere in studio per tutta la scorsa stagione di Uomini e donne.

Cristina rifiutata da Armando a Uomini e donne

Alla ripresa del programma, lo scorso settembre, Armando non era seduto nel parterre maschile.

Solo qualche settimana fa è tornato in trasmissione e Cristina ha confessato di essere ancora interessata a lui. Secondo le anticipazioni, la dama dichiarerà di essere disposta persino ad uscire dal programma con Armando. Il cavaliere, invece, non ne vorrà sapere e la rifiuterà. Pare inoltre che Cristina, durante la scorsa estate, abbia cercato di contattare Incarnato con un numero anonimo.

Armando, però, non le avrebbe mai risposto. Questo fa capire come la dama sia ancora molto presa dal cavaliere, forse anche per questo non riesce a portare avanti altre conoscenze con gli uomini del parterre. In più di un'occasione anche gli opinionisti l'hanno accusata di non voler mettersi in gioco.