Le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, in onda dal 26 novembre al 2 dicembre 2023, raccontano che Ariane metterà in pratica un diabolico piano per evadere dal carcere che la porterà a coinvolgere Carolin nella sua disperata fuga verso la libertà, dato che la sequestrerà.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla fuga rocambolesca di Ariane (Viola Wedekind) dall'ospedale, dal confronto fra quest'ultima e Micahel (Erich Altenkopf), sulla decisione di Josie (Lena Conzendorf) di allontanarsi da Paul (Sandro Kirtzel), sui sospetti di Constanze (Sophia Schiler), sulla gelosia di Henning (Matthias Zera) e sul bacio che si scambieranno Shirin (Merve Cakir) e Gerry (Johannes Huth).

Michael salva la vita a Carolin

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Ariane ingoierà una pillola di veleno in carcere e avrà un malore. Le forze dell'ordine la trasporteranno d'urgenza in ospedale in modo da salvarle la vita. Rimasta sola, Ariane stordirà una poliziotta nella sua camera, le ruberà l'uniforme e la indosserà per poi cercare di fuggire. Michael tenterà di fermarla ma sarà costretto a lasciarla andare perché la donna ha presso in ostaggio Carolin. Quest'ultima, però, riuscirà a lasciare delle tracce permettendo al medico di ritrovarle quasi subito. Dopo essersi messo alla ricerca delle due donne, Micahel concluderà il suo inseguimento ritrovandole in una stalla. Dopo aver visto Carolin legata ad una sedia, Michael chiederà ad Ariane di trattenere lui e liberare Lamprecht.

Poco dopo, il medico riuscirà ad immobilizzare Ariane che però lo metterà ko grazie ad un teaser.

Josie decide di allontanarsi dal suo amato

Per non mettere in difficoltà Shirin, Josie deciderà di non vedere più Paul fino a quando quest'ultimo non lascerà Constanze. Nel frattempo, quest'ultima troverà il pezzo di torta buttato da Klee ed inizierà a sospettare che fra Paul e Josie ci sia qualcosa.

Non sapendo a chi rivolgersi, l'avvocatessa andrà a trovare Henning e si confiderà con lui. Dopo aver trovato un capello biondo su un'abito di Paul tutti i sospetti di Constanze verranno confermati. A quel punto, la giovane chiederà a Henning Von Thalheim di spiarli e pedinarli dentro e fuori l'hotel. Shirin verrà assunta per la campagna pubblicitaria di Gerry.

Il loro primo lavoro sarà quello di posare per una foto in cui si scambiano un bacio. Dopo essersi baciati, i due giovani verranno travolti dai sentimenti che provano. Shirin tenterà di minimizzare ciò che è successo ma Henning si ingelosirà lo stesso.