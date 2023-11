Nelle nuove puntate di Un posto al sole trasmesse durante il mese di dicembre Nunzio potrebbe decidere di dichiararsi apertamente a Rossella e in tal modo mettere in crisi le imminenti nozze della ragazza. Intanto Lara, dopo aver rischiato grosso in carcere per la vendetta di Marina, potrebbe finalmente tornare in libertà e a quel punto mettere in atto il suo piano spietato contro i coniugi Ferri, tanto da rapire il piccolo Tommaso.

Occorre precisare che si tratta di ipotesi e non di anticipazioni ufficiali su quel che andrà in onda.

Nunzio può dichiarare il suo amore a Rossella

Nunzio continuerà ad essere al centro delle trame della soap opera serale di Rai 3. Il cuoco del Caffè Vulcano è consapevole di provare qualcosa di forte nei confronti di Rossella, che sembra avergli "rubato" il cuore.

La ragazza, però, è impegnata con Riccardo Crovi: i due stanno ultimando i preparativi per le imminenti nozze e tale evento può spingere il cuoco del Caffè Vulcano ad agire prima che possa essere troppo tardi.

Non si esclude che Nunzio possa decidere di uscire allo scoperto e finalmente dichiarare quelli che sono i suoi veri sentimenti alla figlia di Silvia.

Rossella, ipotesi nozze in bilico

Nelle puntate di dicembre, Rossella potrebbe ritrovarsi di fronte a una dichiarazione d'amore inaspettata da parte del cuoco con tanto di richiesta di cancellare le nozze con Crovi per provare a capire se sono fatti per stare insieme dopo le belle emozioni che hanno vissuto in passato.

A quel punto, la dottoressa potrebbe ritrovarsi messa in profonda crisi e prendere in considerazione l'idea di prendersi ulteriore tempo per capire se vale la pena o meno convolare a nozze con Riccardo, date le numerose incomprensioni fra loro..

Lara, dopo la scarcerazione, potrebbe rapire il piccolo Tommaso negli episodi di dicembre

Lara, invece, potrebbe finalmente uscire dal carcere e a quel punto prendersi la sua rivincita nei confronti di Marina e Roberto.

Dopo aver rischiato la vita in carcere per colpa del piano vendicativo che la signora Giordano ha costruito assieme alla detenuta Gabriella, la Martinelli potrebbe scagliare la sua furia contro il piccolo Tommaso.

Una volta fuori dalla prigione non si esclude che Lara possa rapire il bambino e farne perdere le tracce per diversi giorni, al punto da far vivere dei momenti di paura a Roberto Ferri, alla sua consorte e anche a Ida, la vera mamma del bambino.