Le anticipazioni di Tempesta d'amore da lunedì 11 a domenica 17 dicembre, raccontano che Josie sarà furente di rabbia dopo aver trovato Paul nel letto di Tatiana, nel frattempo Robert farà ritorno a Bichlheim. Michael, intanto, riceverà una ghiotta proposta professionale in quel di Monaco, ma per il primario accettare l'offerta significherebbe cancellare il viaggio in Nuova Zelanda con la sua amata Rosalie. Ariane, invece, nel suo processo si dichiarerà non colpevole, mentre Merle deciderà di andare a vivere assieme a Erik e Gerry. Constanze, in ultimo, cercherà di dissuadere Paul dalla sua scelta di separarsi.

Paul non ricorderà come sia finito nel letto di Tatiana ma sarà sicuro di non aver tradito Josie

Josie sorprenderà Paul nel letto di Tatiana e agli occhi della sommelier del cioccolato parrà evidente che i due abbiano avuto una parentesi passionale. Lindbergh, però, non ricorderà come sia finito nel letto di quella donna e, al contempo, sarà sicuro di non aver tradito la giovane Klee.

In realtà, Tatiana è un'amica di Constanze alla quale quest'ultima ha chiesto di sedurre Paul per far ingelosire Josie.

Nonostante la riconciliazione con Michael, Rosalie parrà non essere del tutto convinta di aver operato la scelta giusta quindi ricomporrà la banconota da dieci euro con sopra scritto il numero dell'escort Raphael.

Il dottore, inoltre, riceverà un'interessante proposta di lavoro come primario a Monaco, ma qualora l'uomo decidesse di accettarla dovrebbe gioco forza annullare il viaggio con Rosalie in Nuova Zelanda.

Ariane si dichiarerà non colpevole

Christoph, grazie alle abilità legali di Constanze, sarà sicuro di riuscire a far incriminare Ariane e tenerla in gattabuia per parecchio tempo, ma la dark lady al suo processo dichiarerà di essere non colpevole.

Michael, successivamente, opterà per accettare l'offerta professionale a Monaco e, di conseguenza, sarà chiamato a cancellare il viaggio con Engel. Quest'ultima non potrà che essere amareggiata per la decisione del partner e sceglierà di comporre il numero di Raphael.

Josie, continuando a presumere che Paul l'abbia tradita, non riuscirà a perdonare il direttore amministrativo decidendo di porre fine alla loro storia, mentre Constanze farà il doppio gioco con Lindbergh asserendo di essere sicura della sua innocenza.

Peccato, però, che qualche istante più tardi Paul rivelerà a von Thalheim di essere innamorato di Josie e di voler stare con lei.

Le certezze d'incriminazione di Ariane da parte di Christoph inizieranno a vacillare, tanto che l'uomo attuerà assieme al socio Werner una strategia da mettere in atto in aula. Kalenberg, invece, dirà esplicitamente a Christoph che presto sarà nuovamente libera e che proprio lui avrà un ruolo fondamentale per confermare la sua innocenza.

Robert tornerà a Bichlheim

Nonostante l'amore per Shirin, Gerry proseguirà nel suo intento di continuare a far coppia con Merle, così Finow sceglierà di dimostrare al suo amato che ha fatto la scelta giusta in due modi: provando a imparare ad andare a cavallo e trasferendosi nell'appartamento dove vive insieme a Erik.

Rosalie e Raphael s'incontreranno in gran segreto, ma quando i sensi di colpa della donna si faranno strada ecco che la stessa deciderà di battere in ritirata. Nella strada verso casa Engel incontrerà Michael che le chiederà dove sia stata tutta la sera, così la gestrice del Cafè Liebling inventerà una scusa ad hoc.

Rosalie, inoltre, organizzerà una festa in onore del nuovo lavoro ottenuto da Michael, ma all'evento finirà per incontrare nuovamente Kofler.

Robert, poco dopo, farà ritorno nella città bavarese per il processo ad Ariane, così Werner chiederà al figlio sia di testimoniare contro la dark lady che di tornare a casa assieme a Cornelia dopo che la diabolica donna sarà condannata. Il giovane Saalfeld non vorrà farsi imporre nulla dal genitore e tenderà a fidarsi esclusivamente del responso del giudice, nel frattempo Christoph proverà ad agire d'anticipo studiando un piano.

Constanze, in ultimo, proverà a convincere Paul a stare insieme, ma quest'ultimo non riuscirà a perdonarsi per il presunto tradimento ai danni di Josie quindi manterrà le distanze da von Thalheim. Henning architetterà un piano certosino al fine di far riconciliare Paul e Constanze, ovvero convincere Lindbergh ad accompagnare l'avvocatessa a un appuntamento fisioterapico manomettendo l'automobile in modo che restino soli per un bel po'.