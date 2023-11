Nelle puntate dello sceneggiato statunitense Beautiful che andranno in onda prossimamente in Italia, Zende (Rome Flynn) subirà molta pressione a seguito del rientro a casa del "figliol prodigo" RJ (Joshua Hoffman). Il designer sarà turbato poiché il figlio di Ridge verrà scelto da Eric per lavorare nell'azienda al posto suo. Le tensioni inizieranno ad aumentare e Zende non avrà alcuna intenzione di farsi scavalcare dal suo rampollo cugino, così per vendicarsi di lui inizierà a corteggiare la sua fidanzata Luna. Per finanziare la collezione del Forrester senior, inoltre, verrà speso l'intero budget aziendale e a farne le spese sarà la linea "Hope for the future".

Zende vuole vendicarsi di RJ

Zende non gradirà affatto il ritorno a Los Angeles di RJ, il figlio di Ridge e Brooke (Katherine Kelly Lang), poiché non riterrà giusto che Eric (John Thomas McCook) lo abbia chiamato a lavorare con lui, scavalcandolo. Zende, inoltre, sarà contrariato dal fatto che tutto il budget dell'azienda sia stato utilizzato per finanziare la collezione del Forrester senior, lasciando la linea "Hope for the Future" in secondo piano e impossibilitata a creare una nuova collezione.

All'oscuro delle verità sulle dinamiche della famiglia Forrester, Zende sarà determinato a vendicarsi di RJ il prima possibile. Come rivelano le anticipazioni americane, il giovane designer, non contento di essere stato messo in ombra, si sentirà ormai escluso dalle opportunità di carriera e si confronterà con Ridge a muso duro, accusandolo di favorire sempre i suoi figli all'interno dell'azienda.

In particolare Zende sarà convinto che suo zio abbia preferito dare l'opportunità a RJ rispetto a lui e ne sarà molto deluso.

Inizia un flirt fra Luna e Zende

I dissidi tra Zende e Ridge (Thorsten Kaye) arriveranno a un punto di rottura, dove il giovane Forrester, sempre più convinto delle sue idee, deciderà di vendicarsi in modo subdolo di suo cugino: Zende organizzerà un piano e prenderà di mira Luna, l'attuale interesse amoroso di RJ.

Nelle puntate già andate in onda negli Stati Uniti, Zende inizierà a flirtare con Luna, con l'unico obiettivo di portare via a RJ qualcosa che gli è molto caro e quindi di vederlo soffrire senza pietà.

La situazione familiare dei Forrester si farà sempre più tesa, con Zende deciso a dimostrare il suo valore come stilista e a ottenere il riconoscimento che ha sempre pensato di meritare. Ridge, d'altro canto, sembrerà non essere intenzionato ad aiutarlo, così lascerà la situazione in sospeso.