Le anticipazioni della soap opera Tempesta d'amore raccontano che Vanessa si accorgerà che cimentarsi nella ristrutturazione della mansarda di Michael per mettere su famiglia con Max è stata una scelta frettolosa, quindi dirà a Richter che sarebbe meglio prima intraprendere un periodo di prova convivendo e soltanto dopo mettere in cantiere un erede. Il fratello di Gerry concorderà con la partner e assieme decideranno di trasferirsi in una baita in montagna, nel frattempo Yvonne ingaggerà l'escort Raphael per Josie. Paul, infine, sorprenderà la giovane Klee e Kofler mentre di scambiano un bacio e nel direttore amministrativo del lussuoso hotel crescerà un forte moto di gelosia.

Max e Vanessa sceglieranno di andare a convivere in una baita in montagna prima di mettere su famiglia

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore evidenziano che da quando Max e Vanessa hanno scelto di andare a vivere assieme per costruire il loro nido d'amore e fare un figlio sono stati parecchi gli ostacoli coi quali la coppia ha dovuto fare i conti.

Oltre a rapportarsi alle spese spropositate necessarie per ristrutturare la mansarda di Michael, Sonnbichler e Richter rischieranno la vita in quanto precipiteranno in un dirupo nel bosco dal quale non riusciranno a uscire.

Prima ci cadrà la schermitrice e Max avrà la sensazione che le sia successo qualcosa e andrà a cercarla trovandola appunto in pericolo.

A quel punto, il fitness trainer tenterà di salvare la dolce metà ma cadrà anch'esso nel burrone, così la coppia finirà ben presto per rendersi conto di dover passare l'intera notte in quell'angusto spazio. A trovare e salvare Max e Vanessa da una tragica fine sarà Gerry.

Tale esperienza farà riflettere non poco la nipote di Alfons, la quale maturerà l'idea che mettere su famiglia con Max sia stata una scelta un po' troppo impulsiva quindi proporrà al partner di andarci piano facendo un passo per volta, ovvero andando prima a convivere per qualche tempo in una baita in montagna e solo successivamente fare il passo di allargare la famiglia.

Proposta che Richter avvallerà in pieno.

Paul vedrà Josie e Raphael baciarsi

La decisione di prendere momentaneamente le distanze presa da Josie e Paul sarà motivo di sofferenza emotiva per entrambi, così Yvonne notando lo scoramento della figlia deciderà di assumere l'escort Raphael al fine di stare accanto alla giovane Klee per farla svagare un po'.

Tra l'aspirante cuoca e Kofler si instaurerà ben presto un bel feeling, tanto che i due finiranno per scambiarsi un bacio, effusione che sarà fortuitamente vista proprio da Paul. Guardando la persona che ama baciare un altro in Lindbergh si accenderà la fiammella della gelosia.