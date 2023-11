Domenica 19 novembre 2023 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Terra amara. Secondo le anticipazioni Demir e Fekeli scopriranno che Fikret non è partito per la Germania: si trova a Cukurova. Per farlo cadere in una trappola insceneranno una sparatoria, sarà Demir a sparare a Fekeli. Fikret, temendo che lo zio sia in fin di vita, andrà a trovarlo nella tenuta, ma solo in quel momento capirà che in realtà è tutta una messinscena creata da Fekeli per chiedere al nipote di sotterrare l'ascia di guerra nei confronti del fratellastro.

Il ragazzo, però, non ne avrà la benché minima intenzione.

Fikret fuori controllo da fuoco alla stalla di Demir: Terra amara del 19 novembre

Terra Amara torna in prima serata domenica 19 novembre. La trama riprenderà dal momento in cui Fekeli scoprirà che Fikret non è mai partito per la Germania. Il nipote di Ali Rahmet continuerà a tramare con Umit per rovinare la felicità di Demir e Zuleyha. Alla villa si festeggerà il compleanno del piccolo Adnan e Demir come regalo deciderà di dare al bambino il nome del suo padre biologico: Yilmaz. Fikret, approfittando del fatto che tutti siano impegnati con i festeggiamenti, darà fuoco alla stalla della famiglia Yaman. Non sa che al suo interno sta dormendo Gaffur, il quale riuscirà appena in tempo a salvarsi e a dare l'allarme.

Demir e Fekeli sospetteranno che dietro all'incendio ci sia Fikret, ma dovranno studiare un piano per farlo uscire allo scoperto.

Demir spara a Fekeli per le vie di Cukurova, Ali Rahmet ferito gravemente

Demir e Fekeli si incontreranno per le vie di Cukurova e daranno vita a un litigio davanti a tutti. Lo scontro sarà violento, e culminerà con Demir che estrarrà la pistola e sparerà tre colpi ferendo Ali Rahmet al petto.

Fekeli si accascerà a terra tra lo sgomento dei presenti. Umit, presente al momento della sparatoria, correrà ad avvertire il suo socio Fikret. Intanto per tutta la città si spargerà la notizia riguardante la sparatoria e tutti saranno in apprensione per la vita di Ali Rahmet.

Fikret cade nella trappola di Fekeli e Demir

Si scoprirà quasi subito che si tratta di una messinscena di Demir e Fekeli per far uscire allo scoperto Fikret.

Un piano che riuscirà alla perfezione visto che Fikret, credendo che lo zio sia in fin di vita, si recherà alla tenuta. Giunto sul posto troverà Ali Rahmet vivo e vegeto e accanto a lui ci sarà Demir. Capirà di essere caduto nella trappola dello zio e del fratellastro. Demir gli proporrà di sotterrare l'ascia di guerra, ma Fikret non vorrà sentire ragioni. Sarà disposto a rinunciare alla sua vendetta solo se Demir ammetterà pubblicamente che il padre Adnan era un uomo deplorevole. Fekeli e Demir per dimostrare a tutti di essere alleati e non nemici, si faranno vedere insieme a passaggio per le vie di Cukurova.