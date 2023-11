Nuove emozioni attendono il pubblico di Terra amara e la terza stagione vede protagonista anche il piccolo Kerem Ali. Dopo la morte di Mujgan, la famiglia Fekeli dovrà superare un'altra dolorosa prova. Il bambino si ammalerà gravemente e si temerà per la sua vita. A complicare ulteriormente la situazione arriverà lo zio dagli Stati Uniti, pronto a chiederne la custodia.

La morte di Mujgan sconvolge la famiglia Fekeli

La famiglia Fekeli attraverserà un momento molto doloroso con l'improvvisa morte di Mujgan. La dottoressa, decisa a trasferirsi a Istanbul con il figlio dopo la fine della relazione con Fikret, sarà vittima di un incidente aereo.

La disperazione in famiglia sarà grande, anche perché poco prima Fikret aveva deciso di ricucire il rapporto con Mujgan chiedendole di sposarlo e ricominciare una vita insieme. Il piccolo Kerem Ali sarà orfano, ma potrà contare su Ali Rahmet, Fikret e Lutfiye, che si prenderanno cura di lui. Fekeli deciderà di procedere con l'adozione per dargli il suo cognome e la sua eredità, mentre Fikret si prenderà l'impegno di fargli da padre. Le pratiche burocratiche per ufficializzare il tutto saranno già avviate quando a Cukurova comparirà il fratello di Mujgan, pronto a prendere con sé Kerem Ali.

Il fratello di Mujgan vuole portare il nipote negli Stati Uniti

L'arrivo dello zio di Kerem Ali farà tremare Fekeli e Fikret, che saranno pronti a tutto pur di non perdere il bambino.

Il fratello di Mujgan andrà via dal ranch con la promessa di discutere tutto in tribunale, ma proprio in quel momento arriverà un nuovo ostacolo da affrontare. Kerem Ali avrà la febbre alta e le sue condizioni saranno preoccupanti. In ospedale i medici penseranno che possa trattarsi di meningite, e per Fekeli e la sua famiglia saranno ore di forte preoccupazione.

Come se non bastasse in quel momento arriverà l'avvocato della famiglia di Mujgan pronto a portare via Kerem Ali appena si riprenderà.

Fekeli tormentato dalla paura di perdere il nipote

Kerem Ali andrà in arresto cardiaco e la disperazione di Fekeli, Fikret e Lutfiye sarà evidente. Grazie all'aiuto dei medici il bambino riuscirà a riprendersi e in questa circostanza l'avvocato capirà il grande affetto che la famiglia prova per Kerem Ali.

L'avvocato di Hekimoglu a quel punto farà un passo indietro e la gioia per Fekeli, Fikret e Lutfiye sarà doppia: il piccolo sarà fuori pericolo e nessuno minaccerà più di portarlo via dalla sua casa.