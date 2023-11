A breve su Canale 5 andranno in onda le puntate di Terra Amara che narrano una vicenda che Sevda aspettava da 35 anni: il ritrovamento di sua figlia Ayla, perché sarà la stessa Ümit a dirle che è la figlia che ha abbandonato anni prima. La ragazza sarà colma di rabbia, perché il padre le ha fatto credere che Sevda l'abbia abbandonata solo per seguire Adnan Yaman, ma le cose in realtà non sono andate così.

Sevda apprende che Ümit e Demir hanno una relazione

Sevda capirà che tra Demir e Ümit c'è qualcosa che va oltre la semplice amicizia. Sarà proprio lei a intercettare la foto scattata da Fikret, quella che ritrae i due amanti in atteggiamenti intimi.

Sevda non vorrà informare della cosa Züleyha, visto che ormai è innamorata persa del marito. Andrà alla radice del problema: Ümit. Si recherà in ospedale con la chiara intenzione di dirle di smetterla e di lasciare in pace Demir: è assurdo che per un suo capriccio voglia rovinare un matrimonio, ma Ümit non si farà mettere i piedi in testa così facilmente.

"Sai, forse noi due non siamo così diverse", dirà Ümit, facendo ovviamente riferimento alla storia clandestina che Sevda ha avuto con Adnan Yaman, ma lei come è può essere a conoscenza della cosa visto che è arrivata a Çukurova da poco tempo?

Ümit rivela di essere la figlia di Sevda

Ümit proverà a farle capire che cosa intende. Le farà vedere una foto di 35 anni prima, che ritrae una Sevda molto giovane con una bambina in braccio.

La donna rimarrà impietrita: quella bimba è Ayla, la figlia che per colpa della famiglia dell'ex marito non vede da più di 30 anni.

"Sono tua figlia Sevda [VIDEO]", dirà Ümit con le lacrime agli occhi. La donna non riuscirà a crederci, Ümit e Ayla sono la stessa persona. Dalla felicità per averla ritrovata proverà ad abbracciarla, ma Ümit non sembrerà per niente intenzionata a essere gentile.

Sevda viene colta da infarto

"Ti rendi conto che madre sei stata per me? - dirà Ümit - Non mi hai mai cercata in tutti questi anni. Sai una cosa? Nella vita ho sempre sognato di incontrarti, ma solo per dirti quanto ti odio". Sevda proverà a dirle come sono andate le cose e che il padre l'ha cresciuta dicendole un sacco di bugie sul suo conto, ma non ce la farà, la ragazza non vorrà proprio avere a che fare con lei e la manderà via dal suo studio.

Il cuore di Sevda, però, non riuscirà a reggere a tale notizia e proprio mentre si troverà nello studio della figlia verrà colta da infarto. La ragazza chiamerà subito i suoi colleghi per aiutarla a prestarle soccorso e sicuramente sarà una situazione difficile da spiegare. Le verrà praticato il massaggio cardiaco e fortunatamente si salverà, ma per Sevda inizierà una dura battaglia per riconquistare il cuore della figlia.