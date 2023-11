Nelle nuove puntate della soap Terra Amara, dopo la morte di Mujgan Hekimoglu, Fikret Fekeli deciderà di lasciarsi il passato alle spalle e metterà quindi da parte il desiderio di vendetta nei confronti di Demir Yaman, il quale però lo caccerà via dalla sua villa in malo modo e non lo perdonerà.

Trame turche di Terra amara: Umit dice a Zuleyha di aspettare un figlio da Demir

Nei prossimi episodi Betul, la figlia di Sermin e Sabahattin, ritornerà dalla Francia senza alcun preavviso per aprire uno studio legale a Cukurova e provare a impossessarsi di tutto ciò che appartiene a Demir.

Dopo aver scoperto che Sevda e Umit sono madre e figlia, Sermin deciderà di non mettere al corrente il cugino Demir per non farlo soffrire, anche se Betul non sarà d’accordo con la madre e crederà che il ricco imprenditore debba sapere la verità. Successivamente quindi Sermin si presenterà nell’ufficio di Demir, e gli dirà che Sevda è la vera madre di Umit. In preda alla furia, Yaman caccerà la matrigna Sevda dalla sua tenuta e le ordinerà di portare via la figlia il prima possibile.

Nel contempo Umit spiazzerà Zuleyha, dicendole di aspettare un figlio da suo marito Demir. Quest’ultimo inoltre si infurierà appena verrà a conoscenza che sua moglie ha venduto il 25% delle sue azioni dell’azienda Yaman a uno sconosciuto.

Dopo aver chiesto aiuto a Sadi, l'imprenditore affronterà Fikret, il quale negherà di essere l'acquirente delle quote di Altun.

Sevda ricatta Yaman, Altun fa infuriare il marito

A questo punto Yaman vorrà obbligare l’ex amante Umit ad abortire, dopodiché farà i conti con un ricatto di Sevda, la quale pretenderà di ricevere 100.000 lire turche e un'auto entro poche ore altrimenti accuserà Zuleyha di aver ucciso un ladro che diverso tempo prima di era intrufolato alla tenuta.

In seguito Fikret si presenterà alla villa Yaman con la zia Lütfiye e dirà a Demir di essere disposto a ricominciare da zero, in particolare per rendere felice il piccolo Kerem Alì dopo la perdita della madre Mujgan avvenuta in un incidente aereo. Ma Demir non accetterà le scuse del fratellastro, anzi i due inizieranno ad accusarsi a vicenda, costringendo Zuleyha e Lütfiye a intervenire.

Intanto Umit si rifiuterà di partire con la madre Sevda, affermando che preferisce morire prima che stare distante da Yaman. In seguito, quando Zuleyha le dirà che Umit è incinta, Sevda cercherà di convincere la figlia ad abortire.

Nel frattempo Demir si arrabbierà con Zuleyha per aver venduto le azioni della sua società, lei si giustificherà dicendogli di averlo fatto per rifarsi una nuova vita con i suoi figli. Dopo essersi scusato con Altun per il suo atteggiamento, Yaman vorrà recarsi a Istanbul per scoprire l’identità del misterioso acquirente.